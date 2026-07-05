Onda tropical dejará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este domingo: ¿en qué zonas?

Las condiciones favorecerán precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional, mientras que los mayores acumulados se esperan en la zona occidental del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical que interactúa con una vaguada en superficie dejará este domingo lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en gran parte de Honduras, acompañados de tormentas eléctricas , de acuerdo con el pronóstico oficial.

"Una onda tropical interactuando con una vaga en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles, a moderados y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional", informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos (Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos).

El meteorólogo agregó que "los mayores acumulados se esperan en el occidente del país", donde se concentrarán las precipitaciones más significativas durante la jornada.

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca indicó que el oleaje será de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Respecto a las temperaturas, Valle registrará la máxima más alta del país con 38 grados Celsius, seguido de Choluteca con 36 grados Celsius y Cortés con 33 grados Celsius.

Santa Bárbara y Comayagua alcanzarán temperaturas máximas de 32 grados Celsius, mientras que La Paz llegará a 31 grados Celsius. Atlántida, Colón, Copán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Olancho y Yoro tendrán máximas de 30 grados Celsius.

El Paraíso, Francisco Morazán y Ocotepeque registrarán temperaturas máximas de 28 grados Celsius, en tanto que Intibucá será el departamento con el ambiente más fresco, con una máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 14 grados Celsius.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 grados Celsius de Intibucá y los 27 grados Celsius de Gracias a Dios. Choluteca, Islas de la Bahía y Valle tendrán mínimas de 26 grados Celsius, mientras Atlántida registrará 25 grados Celsius y Colón, Cortés y Santa Bárbara descenderán hasta los 24 grados Celsius.

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