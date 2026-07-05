Onda tropical dejará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este domingo: ¿en qué zonas?

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical que interactúa con una vaguada en superficie dejará este domingo lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en gran parte de Honduras, acompañados de tormentas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Las condiciones favorecerán precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional, mientras que los mayores acumulados se esperan en la zona occidental del país.
"Una onda tropical interactuando con una vaga en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles, a moderados y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional", informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos (Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos).
El meteorólogo agregó que "los mayores acumulados se esperan en el occidente del país", donde se concentrarán las precipitaciones más significativas durante la jornada.
En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca indicó que el oleaje será de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.
Respecto a las temperaturas, Valle registrará la máxima más alta del país con 38 grados Celsius, seguido de Choluteca con 36 grados Celsius y Cortés con 33 grados Celsius.
Santa Bárbara y Comayagua alcanzarán temperaturas máximas de 32 grados Celsius, mientras que La Paz llegará a 31 grados Celsius. Atlántida, Colón, Copán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira, Olancho y Yoro tendrán máximas de 30 grados Celsius.
El Paraíso, Francisco Morazán y Ocotepeque registrarán temperaturas máximas de 28 grados Celsius, en tanto que Intibucá será el departamento con el ambiente más fresco, con una máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 14 grados Celsius.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 grados Celsius de Intibucá y los 27 grados Celsius de Gracias a Dios. Choluteca, Islas de la Bahía y Valle tendrán mínimas de 26 grados Celsius, mientras Atlántida registrará 25 grados Celsius y Colón, Cortés y Santa Bárbara descenderán hasta los 24 grados Celsius.
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