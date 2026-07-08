El guatemalteco Oscar Isaac competirá por el Emmy a Mejor actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- El guatemalteco Oscar Isaac consiguió este miércoles su segunda nominación al Emmy, esta vez a Mejor actor de una miniserie, por su trabajo en Beef, y competirá con Jason Bateman (Black Rabbit), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story), Matthew Rhys (The Beast in Me) y Rhiz Ahmed (Bait).

En la serie de comedia negra de Netflix, que ya cuenta don dos temporadas, el actor interpreta a Josh, un gerente de un exclusivo club de campo en Los Ángeles cuya vida se desmorona después de que una pareja joven presencia una violenta pelea entre él y su esposa.