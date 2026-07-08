El guatemalteco Oscar Isaac competirá por el Emmy a Mejor actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- El guatemalteco Oscar Isaac consiguió este miércoles su segunda nominación al Emmy, esta vez a Mejor actor de una miniserie, por su trabajo en Beef, y competirá con Jason Bateman (Black Rabbit), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story), Matthew Rhys (The Beast in Me) y Rhiz Ahmed (Bait).
En la serie de comedia negra de Netflix, que ya cuenta don dos temporadas, el actor interpreta a Josh, un gerente de un exclusivo club de campo en Los Ángeles cuya vida se desmorona después de que una pareja joven presencia una violenta pelea entre él y su esposa.
La primera temporada de esta producción creada por Lee Sung Jin obtuvo ocho de los trece premios a los que aspiraba en 2024, incluyendo los de mejor actor y actriz de una miniserie.
En esta ocasión, 'Beef' consiguió 16 nominaciones, solo superada por The Pitt (25), Hacks (24), Widow's Bay (19) y Pluribus (18).
Isaac obtuvo su primera nominación al Emmy en 2022, como protagonista de la miniserie Scenes from a Marriage, que retrata con crudeza las tensiones, el desgaste y la ruptura de una relación de pareja.
La Academia de Televisión, compuesta por 27.000 miembros activos, dará a conocer a los ganadores el 14 de septiembre de 2026 en una gala que se celebrará en el Peacock Theater en Los Ángeles, California.