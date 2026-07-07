The Pitt y Pluribus lideran los pronósticos para los Emmy 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El drama médico The Pitt (HBO Max) y la serie de ciencia ficción posapocalíptica Pluribus (Apple TV) se perfilan como los grandes favoritos en las nominaciones de los Premios Emmy 2026. La Academia de Televisión anunciará este miércoles los proyectos que competirán por uno de sus galardones en la 78ª edición, a las 8:30 p.m. hora local de Los Ángeles, en una transmisión presentada por la actriz Liza Colón-Zayas y el actor Jeff Hiller a través de su página oficial.

El periodo de votación para determinar las nominaciones a los premios más reputados de la televisión de este año finalizó el pasado lunes 22 de junio, y tomará en cuenta las series que se estrenaron del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Luego de un exitoso paso por la última temporada de premios, la serie de emergencias médicas protagonizada por Noah Wyle aspira conseguir nominaciones en apartados como Mejor serie de drama; Mejor actor de drama, múltiples menciones en Mejor actor y actriz de reparto, entre otras. Medios especializados como Variety consideran que la serie, cuya primera temporada se coronó como la Mejor serie de drama en 2025, podría obtener hasta 21 nominaciones. En el caso de Pluribus, las previsiones son aún más favorables y apuntan a unas 22 candidaturas. Se espera que la serie que sigue a una escritora y un puñado de personas inmunes a un virus alienígena que vuelve a toda la humanidad feliz y colectiva de Apple TV acapare candidaturas en apartados como guionista y director, así como Mejor serie de drama, a Mejor actor y actriz para Rhea Seehorn, Carlos-Manuel Vesga y Karolina Wydra. Otras series dramáticas que también figuran entre las predicciones para las categorías más populares de drama son The Diplomat (Netflix), A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max), Slow Horses (Apple TV) y Paradise (Hulu), entre otras.

Y en comedia ¿Quién lidera?

En el apartado de comedia, la quinta y última temporada de Hacks (HBO Max) parte como favorita en categorías como Mejor serie de comedia, a la que también aspiran The Bear, Abbott Elementary, Shrinking, Only Murders in the Building o Widow's Bay; así como Mejor actor y actriz de reparto. En el caso de Mejor actriz, destaca Jean Smart, quien está en busca de recibir su quinta nominación por su papel como Deborah Vance. La actriz ha ganado todas las estatuillas a las que ha aspirado con este personaje, y posiblemente tendrá que enfrentar a Lisa Kudrow por su papel en The Comeback. Por su parte, la carrera a Mejor miniserie tiene a la segunda temporada de Beef (Netflix) y a Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (FX) como favoritas, de acuerdo con los medios especializados. La miniserie ganadora en 2024 podría llevarse nominaciones a Mejor actriz y actor protagonista para Carey Mulligan y Oscar Isaac, respectivamente, mientras que la historia de amor de John F. Kennedy Jr. también podría otorgarle menciones a sus protagonistas Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly. Otras producciones fuertes en esta sección son All Her Fault (Peacock), The Beast in Me (Netflix), o Half Man (HBO).

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