Premios Emmy 2025: listado de todos los ganadores de la edición 77

Con gran éxito culminó la 77.ª edición de los Premios Emmy, donde “Severance”, “The Penguin”, “The Studio” y “The White Lotus” eran las principales nominadas de este año

  • 14 de septiembre de 2025 a las 21:34
La 77.ª edición de los Premios Emmy premió los mejores programas emitidos entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La comedia 'The Studio' lideró la 77 edición de los Premios Emmy 2025 con 13 galardones, según anunció este domingo la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.

Listado de ganadores oficial

Mejor serie de comedia:

'The Studio'

Mejor serie de drama:

'The Pitt'

Mejor serie limitada:

'Adolescence'

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen ('The Studio')

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle ('The Pitt')

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower ('Severance')

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham ('Adolescence')

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti ('The Penguin')

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder ('Hacks')

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa ('The Pitt')

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman ('Severance')

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper ('Adolescence')

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty ('Adolescence')

