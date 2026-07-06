Consternación en el regional mexicano: Asesinan al cantante Adán R.

Ciudad de México, México.- El cantante de música regional mexicana José Adán Rodríguez, conocido como Adán R. y exintegrante del grupo Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos en Culiacán, estado de Sinaloa (noroeste de México), informaron este lunes medios mexicanos. El ataque ocurrió la noche del domingo cuando sujetos armados dispararon contra el cantante, que se encontraba en la cochera de su casa, en el norte de la ciudad, de acuerdo con los primeros reportes. Rodríguez murió en el lugar de los hechos.

El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, marcada por enfrentamientos entre facciones rivales del Cartel de Sinaloa, y se suma a otros ataques registrados en años recientes contra intérpretes de música regional mexicana. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso, sobre personas detenidas, ni el posible móvil del crimen; no obstante, medios locales reportaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició una investigación. Rodríguez fue integrante de Los Nuevos Rebeldes, una agrupación del género regional mexicano, antes de iniciar en 2025 una carrera como solista bajo el nombre de Adán R. El cantante interpretaba música de banda y corridos, uno de los estilos más populares del regional mexicano, un género con creciente presencia en México y Estados Unidos. El homicidio se suma a otros ataques contra intérpretes de música regional mexicana registrados en las últimas décadas.