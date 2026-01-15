Detienen en México a hombre ligado al Cartel de Sinaloa que es requerido por el FBI

Ciudad de México.- Agentes de las Secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este jueves en Sinaloa a Daniel Alfredo 'N', alias 'el Cubano', líder de una facción delictiva afín al Cartel de Sinaloa, quien coordinaba la distribución de droga sintética a Estados Unidos y es requerida por el FBI.

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre el arresto y detalló que el sujeto cuenta con una orden de detención provisional con multas de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.