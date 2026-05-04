Entre regional mexicano y trap-soul, Grupo Frontera y ROA dieron la pauta en Tegucigalpa

Un fin de semana de música en vivo a cargo de los reyes del regional mexicano y la efervescencia del trap latino se vivió en la capital de Honduras.
Primero, para despedir abril y darle la bienvenida a un largo fin de semana, Grupo Frontera finalmente cumplió su cometido de presentarse en vivo en Tegucigalpa.
El jueves 30 de abril la agrupación mexicana irrumpió en el Coliseum Nacional de Ingenieros con el "Triste pero bien cabr*n tour".
El repertorio incluyó temas como "Monterrey", "Nadie como tú", "Que vuelvas", "Di que si", "Le va a doler" e "Imposible", coreadas por los seguidores de la banda que recorre los escenarios de Latinoamérica.
"Me jalo", "Bebé dame", "Un x100to", "Frágil", "Tulum", "Hecha pa' mi" y "El amor de su vida" desfilaron como un repaso de todo lo que esta banda ha construido en menos de cuatro años.
Las despedidas fueron generosas, repetidas y sinceras. "Muchísimas gracias Honduras. Nos vamos a ver muy pero muy pronto", dijo "Payo", vocalista principal de Grupo Frontera.
Y solo dos días después, el público de Honduras reemplazó las botas y los sombreros por conjuntos oversize y cadenas gruesas para recibir al puertorriqueño ROA.
El artista, abanderado del trap-soul, el reguetón y las mezclas urbanas, también hizo su debut en Honduras en el Coliseum Nacional de Ingenieros.
El set formal arrancó con "Tate Quieta", que avivó la euforia de un público dispuesto a darle la mejor bienvenida al artista que subió al escenario con la bandera de Honduras sobre los hombros.
ROA, que este año ganó el Premio Lo Nuestro 2026 al artista revelación masculino y fue incluido en la lista de artistas latinos a seguir de Billboard, llegó a Honduras en el tramo central de su primera gira por Latinoamérica.
El concierto, de más de una hora, terminó con ROA de vuelta al escenario y "Sopa de Caracol" sonando de fondo. ROA no la cantó, la bailó.
Ambas presentaciones, a cargo de la productora BMP Show, contaron con el favor de un público que festejó la oportunidad de ver y escuchar por primera vez a sus artistas favoritos sobre el escenario.