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Entre regional mexicano y trap-soul, Grupo Frontera y ROA dieron la pauta en Tegucigalpa

En un tributo a las raíces del regional mexicano, Grupo Frontera cumplió su cometido de cantar por primera vez junto a su público de Tegucigalpa. Dos días después, ROA impuso sus mezclas urbanas

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 14:38
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Un fin de semana de música en vivo a cargo de los reyes del regional mexicano y la efervescencia del trap latino se vivió en la capital de Honduras.

 Fotos: Emilio Flores, Alex Pérez/ EL HERALDO.
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Primero, para despedir abril y darle la bienvenida a un largo fin de semana, Grupo Frontera finalmente cumplió su cometido de presentarse en vivo en Tegucigalpa.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
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El jueves 30 de abril la agrupación mexicana irrumpió en el Coliseum Nacional de Ingenieros con el "Triste pero bien cabr*n tour".

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
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El repertorio incluyó temas como "Monterrey", "Nadie como tú", "Que vuelvas", "Di que si", "Le va a doler" e "Imposible", coreadas por los seguidores de la banda que recorre los escenarios de Latinoamérica.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
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"Me jalo", "Bebé dame", "Un x100to", "Frágil", "Tulum", "Hecha pa' mi" y "El amor de su vida" desfilaron como un repaso de todo lo que esta banda ha construido en menos de cuatro años.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
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Las despedidas fueron generosas, repetidas y sinceras. "Muchísimas gracias Honduras. Nos vamos a ver muy pero muy pronto", dijo "Payo", vocalista principal de Grupo Frontera.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
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Y solo dos días después, el público de Honduras reemplazó las botas y los sombreros por conjuntos oversize y cadenas gruesas para recibir al puertorriqueño ROA.

Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
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El artista, abanderado del trap-soul, el reguetón y las mezclas urbanas, también hizo su debut en Honduras en el Coliseum Nacional de Ingenieros.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
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El set formal arrancó con "Tate Quieta", que avivó la euforia de un público dispuesto a darle la mejor bienvenida al artista que subió al escenario con la bandera de Honduras sobre los hombros.

Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
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ROA, que este año ganó el Premio Lo Nuestro 2026 al artista revelación masculino y fue incluido en la lista de artistas latinos a seguir de Billboard, llegó a Honduras en el tramo central de su primera gira por Latinoamérica.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
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El concierto, de más de una hora, terminó con ROA de vuelta al escenario y "Sopa de Caracol" sonando de fondo. ROA no la cantó, la bailó.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
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Ambas presentaciones, a cargo de la productora BMP Show, contaron con el favor de un público que festejó la oportunidad de ver y escuchar por primera vez a sus artistas favoritos sobre el escenario.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.
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