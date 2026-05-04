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Primeras declaraciones de Shakira tras su concierto en Copacabana: "Fue escalofriante"

La cantante colombiana agradeció a todas las personas que llegaron hasta el lugar para presenciar el espectáculo de más de dos horas en el que cantó, bailó y conversó con los asistentes

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 11:51
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Shakira describió como "inolvidable y escalofriante" su multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a unos 2,5 millones de personas el sábado para "reconocer el poder de la música".

 Fotos: Instagram.
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La cantante colombiana publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a todas las personas que llegaron hasta el lugar para presenciar el espectáculo de más de dos horas en el que cantó, bailó y conversó con los asistentes.

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"La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos", afirmó la artista.

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Shakira aseguró que el concierto del sábado fue un mensaje de Latinoamérica para el mundo de que "es simple ser feliz" y afirmó que Río de Janeiro recuerda eso "como ningún otro lugar en el mundo".

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Durante el espectáculo, la artista de Barranquilla reconoció el trabajo que hacen las mujeres que cuidan solas a sus hijos.

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"En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Y yo soy una de ellas".

 Melissa Stephania López Nájera
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La colombiana también agradeció a los artistas locales que compartieron escenario con ella, como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, María Bethania, la escuela de samba Unidos da Tijuca y Dance Maré con quienes cantó temas propios y otras composiciones tradicionales de la música popular brasileña.

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Asimismo, dedicó unas líneas a su equipo y a las "miles de personas que trabajaron día y noche en esta producción, incorporando muchos cambios difíciles de ejecutar" para brindar un show de primer nivel.

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Finalmente, destacó el esfuerzo que hizo el público que viajó desde otras ciudades de Brasil e incluso desde diferentes países para acompañarla y "hacer historia" haciéndole sentir que esas 2,5 millones de personas son "familia".

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Este concierto es parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que comenzó en febrero de 2025 y se extenderá hasta noviembre de este año con un cierre planificado en las pirámides de Guiza, en Egipto.

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La playa de Copacabana ha sido escenario de exitosas presentaciones gratuitas de Madonna en 2024 y de Lady Gaga en 2025 a las que ahora se suma Shakira en el marco de un evento llamado 'Todo mundo no Rio'.

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En añadidura, la artista latina más grande de la historia aprovechó el paisaje natural de Copacabana para posar en traje de baño, evidenciando que a sus casi 50 años es una mujer cuya belleza interior se refleja también en la salud y la imagen de su silueteado cuerpo.

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