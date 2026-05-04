¿Dónde ver hoy la Met Gala en México, Honduras y Estados Unidos?

La Met Gala vuelve a acaparar todas las miradas este lunes 4 de mayo desde el icónico Metropolitan Museum of Art, en Nueva York.
Aunque se trata de un evento exclusivo y privado, hay un momento que sí está al alcance del público global: la alfombra roja, donde celebridades, diseñadores y figuras influyentes despliegan los looks más comentados del año.
Para quienes no quieren perderse ningún detalle, la transmisión en vivo comienza a las 6:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos).
Esto significa que en países como México y Honduras se podrá seguir desde las 4:00 p.m., en sincronía con la llegada de los invitados, que suelen aparecer poco a poco mientras crece la expectativa en redes sociales.
La forma más sencilla de ver la Met Gala 2026 es a través de la cobertura oficial de Vogue, que ofrece streaming gratuito y en directo en su sitio web y en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.
Esta transmisión no solo muestra los atuendos, sino que incluye entrevistas en vivo y comentarios que ayudan a entender cada propuesta, especialmente en un año donde el tema gira en torno a la moda como expresión artística.
Además, cadenas como E! Entertainment suelen ofrecer programas especiales previos y posteriores, con análisis de los mejores y más comentados looks, lo que amplía la experiencia para quienes buscan algo más que el desfile en la escalinata del museo.
Plataformas como Peacock, YouTube TV o Hulu + Live TV (según disponibilidad) también suelen compartir la transmisión.
Eso sí, hay algo importante que tener en cuenta: lo único que se transmite es la alfombra roja.
Todo lo que ocurre dentro del evento —la cena, las presentaciones y el recorrido por la exposición— permanece completamente fuera de cámaras, lo que contribuye al aura de misterio que ha convertido a la Met Gala en uno de los eventos más fascinantes del calendario cultural.
Así que si estás en México, Honduras o Estados Unidos, basta con conectarte a tiempo y elegir tu plataforma favorita para ser parte, aunque sea a distancia, de una noche donde la moda deja de ser solo tendencia y se convierte en espectáculo global.
¿Quiénes serán los más atinados de esta edición? O, mejor aún, ¿quiénes pasarán a la historia como los peor vestidos del evento de moda más visto del mundo ?