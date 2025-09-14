Premios Emmy 2025: Owen Cooper, el actor más joven en ganar una estatuilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor británico Owen Cooper se convirtió este domingo en el actor más joven en recoger un premio Emmy, alzándose con el galardón a mejor intérprete de reparto por el drama psicológico ‘Adolescence’. A sus 15 años, el actor que interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, batió el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy en la categoría a mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘The Certain Summer’ en 1973.

La miniserie de Netflix aspira a convertirse en una de las más premiadas de la 77 edición de estos premios, que se están llevando a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles

Lo que dice la historia

El registro del actor más joven en obtener un Emmy de reparto en miniserie pertenecía a Jharrel Jerome, quien obtuvo el galardón en 2019 a los 21 años por su participación en "When They See Us" de Netflix. Pero, el actor o actriz más joven en recibir un Emmy es de Roxana Zal, quien tenía 14 años al recibir el galardón a Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie en 1984, por "Something About Amelia".

Entre otros records está el de Kristy McNichol, la única persona que ha ganado dos Emmy Primetime antes de cumplir los 18 años. Según datos publicados por el sitio Infobae, McNichol ganó su primer premio el día que celebraba su cumpleaños número 15, en 1977, en la categoría de Mejor Actuación Continua de Reparto en una Serie Dramática por “Family”. Y por si fuera poco, repitió la hazaña dos años después, cuando recibió el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por el mismo programa.