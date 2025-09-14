Moda, estilo y elegancia: los mejor vestidos de los Premios Emmy 2025

Aunque algunos optaron por lo minimalista y sobrio, otros se inclinaron por propuestas más audaces y llamativas. Estos son algunos de los mejor vestidos en la premiación:
La actriz estadounidense Jessica Williams llega a la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy
La estrella de la televisión estadounidense, Phaedra Parks, lució un tallado vestido color crema con decoraciones plateadas.
La actriz estadounidense Justine Lupe optó por un elegante vestido largo planeado con transparencia.
La actriz estadounidense Wendie Malick destacó con un traje formal, pero elegante.
La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez resaltó su figura con un hermoso vestido semipegado color rojo, con un añadido elegante en el cuello.
La actriz y cantante estadounidense Rachel Bay Jones lució elegante con un vestido floreado azul.
La actriz y cantante estadounidense Sheryl Lee Ralph encantó con un vestido negro, aunque sencillo, lució elegante.
La estadounidense Sydney Sweeney lució, como siempre, bella. Optó por un vestido que le favoreció a su silueta, con un tono rojo que resaltó su belleza.
Leighton Meester se mostró casual con un vestido largo blanco y brillante, luciendo elegante.
La actriz estadounidense Katherine LaNasa se fue a lo seguro con un vestido rojo, aunque un poco más extravagante en la cintura, lo que la hizo lucir voluminosa.
Así lució Kate Hudson en la premiación, usando un vestido con un amarillo pastel elegante.
Sencilla, pero segura. Así lució la actriz estadounidense Tamberla Perry con su vestido blanco.