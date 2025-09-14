  1. Inicio
Moda, estilo y elegancia: los mejor vestidos de los Premios Emmy 2025

Entre transparencias, colores vibrantes y diseños elegantes, las celebridades lograron captar la atención con looks que reflejaron personalidad en la premiación

  • 14 de septiembre de 2025 a las 19:25
Aunque algunos optaron por lo minimalista y sobrio, otros se inclinaron por propuestas más audaces y llamativas. Estos son algunos de los mejor vestidos en la premiación:

 Foto: EFE
La actriz estadounidense Jessica Williams llega a la 77.ª ceremonia anual de los Premios Emmy

 Foto: EFE
La estrella de la televisión estadounidense, Phaedra Parks, lució un tallado vestido color crema con decoraciones plateadas.

 Foto: EFE
La actriz estadounidense Justine Lupe optó por un elegante vestido largo planeado con transparencia.

 Foto: EFE
La actriz estadounidense Wendie Malick destacó con un traje formal, pero elegante.

 Foto: EFE
La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez resaltó su figura con un hermoso vestido semipegado color rojo, con un añadido elegante en el cuello.

 Foto: EFE
La actriz y cantante estadounidense Rachel Bay Jones lució elegante con un vestido floreado azul.

 Foto: EFE
La actriz y cantante estadounidense Sheryl Lee Ralph encantó con un vestido negro, aunque sencillo, lució elegante.

 Foto: EFE
La estadounidense Sydney Sweeney lució, como siempre, bella. Optó por un vestido que le favoreció a su silueta, con un tono rojo que resaltó su belleza.

 Foto: EFE
Leighton Meester se mostró casual con un vestido largo blanco y brillante, luciendo elegante.

 Foto: EFE
La actriz estadounidense Katherine LaNasa se fue a lo seguro con un vestido rojo, aunque un poco más extravagante en la cintura, lo que la hizo lucir voluminosa.

 Foto: EFE
Así lució Kate Hudson en la premiación, usando un vestido con un amarillo pastel elegante.

 Foto: EFE
Sencilla, pero segura. Así lució la actriz estadounidense Tamberla Perry con su vestido blanco.

 Foto: EFE
