Premios Emmy 2025: Así desfilaron los nominados en la alfombra roja

Los actores estadounidenses Harrison Ford y su esposa Calista Flockhart a su llegada a la gala.
Elegante con un atuendo Armani, Cate Blanchet marcó como siempre tendenci
La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez se decantó por un traje en color rojo con un discreto detalle en el cuello.
La actriz Jessica Williams eligió un sencillo modelo color nude.
La actriz estadounidense Sydney Sweeney llega a la 77.ª ceremonia de los Emmy.
La actriz estadounidense Kristen Bell llega a la 77.ª ceremonia anual de los Emmy con un diseño en blanco y negro que muestra su tonificada figura.
La actriz Sara Foster eligió el rojo, con una abertura que mostró más que sus largas piernas.
La actriz estadounidense de raíces mexicanas, Jenna Ortega con un extravagante atuendo en pedrería que dejó poco a la imaginación.
El actor español Javier Bardem causó polémica con su atuendo pro Palestina.
L Brittany Snow y Malin Akerman muy sonrientes en la alfombra roja.