Premios Emmy 2025: Así desfilaron los nominados en la alfombra roja

Estrellas nominadas a los Premios Emmy, una mezcla de estilos y tendencias en las que destacó el negro, el nude, el rojo y la pedrería en los diseños más atrevidos

  • 14 de septiembre de 2025 a las 19:06
Los actores estadounidenses Harrison Ford y su esposa Calista Flockhart a su llegada a la gala.

 Foto: EFE
Elegante con un atuendo Armani, Cate Blanchet marcó como siempre tendenci

 Foto: EFE
La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez se decantó por un traje en color rojo con un discreto detalle en el cuello.

 Glenda Estrada
La actriz Jessica Williams eligió un sencillo modelo color nude.

 Foto: EFE
La actriz estadounidense Sydney Sweeney llega a la 77.ª ceremonia de los Emmy.

 Foto: EFE
La actriz estadounidense Kristen Bell llega a la 77.ª ceremonia anual de los Emmy con un diseño en blanco y negro que muestra su tonificada figura.

 Foto: EFE
La actriz Sara Foster eligió el rojo, con una abertura que mostró más que sus largas piernas.

 Foto: EFE
La actriz estadounidense de raíces mexicanas, Jenna Ortega con un extravagante atuendo en pedrería que dejó poco a la imaginación.

 Foto: EFE
El actor español Javier Bardem causó polémica con su atuendo pro Palestina.

 Foto: EFE
L Brittany Snow y Malin Akerman muy sonrientes en la alfombra roja.

 Foto: EFE
