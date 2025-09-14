La actriz Hannah Einbinder, tras ganar el Emmy: “¡A la mier. el ICE...!”

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella de ‘Hacks’ Hannah Einbinder, cerró su discurso tras recoger el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, con un insulto contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y en apoyo al pueblo palestino.

“¡Vamos Birds (en honor al equipo de fútbol americano de Filadelfia), a la mierda el ICE (con uso de el vocablo inglés ‘fuck’) y Palestina libre!”, gritó la actriz durante su intervención en la 77 edición de los premios Emmy que se celebra este domingo en Los Ángeles.