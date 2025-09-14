¿Cuáles son las series, actores y actrices nominados a los premios Emmy 2025?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los índices de audiencia y el éxito en los premios no siempre son indicadores que siempre van de la mano, pero bien pueden hacerlo, y en el caso de las producciones nominadas en la 77ª edición de los Emmy, estamos por ver cuál es al caso, una vez la gala celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles culmine y conozcamos las series, actores y actrices ganadores. La consultora estadounidense Nielsen, experta en medición de audiencias, hizo por segundo año consecutivo el ejercicio de medir las horas de visualización de los programas que aspiran por un Emmy y sus principales estrellas en las máximas categorías, algo parecido a que los espectadores votaran con su tiempo. Los datos revelan que, si dependiera de los televidentes, apenas habría disputas cerradas en un par de categorías, mientras siete ya estarían prácticamente definidas, como es el caso de del apartado a mejor serie de drama, donde ‘The White Lotus’ totaliza 210,7 millones de horas de visualización, con una ventaja del más de 50 millones sobre la segunda, ‘Severance’.

Si bien la serie de Apple TV+, que la ha renovado ya para una tercera temporada, parte como una de las favoritas de la noche y como la más nominada, entre los espectadores ocupa un segundo lugar, aunque su desempeño es meritorio si se tiene en cuenta que la penetración de su plataforma aún es limitada, destaca Nielsen.

El podio de las comedias lo ocupan 'Abbott Elementary', 'Only Murders in the Building' y 'The Bear', aunque la serie de Quinta Brunson supera en 25 millones de horas a su inmediata perseguidora, beneficiada por su doble presencia en la cadena ABC y en la plataforma Hulu.

Cómodas ventajas en drama y decisión reñida en comedia

En las categorías actorales se presentan dos tendencias opuestas. En las series dramáticas Gary Oldman (604,9 millones), de ‘Slow Horses’, y Kathy Bates (599,3 millones), de ‘Matlock’, logran una abultada ventaja sobre sus adversarios, mientras las diferencias en los protagonistas cómicos son mucho más reducidas. Si se tratara de una decisión de los espectadores, Jeremy Allen White podría ganar su segundo premio Emmy por ‘The Bear’, aunque Jason Segel, de ‘Shrinking’, presenta una destacada resistencia con una corta diferencia de 9,6 millones de horas y más ínfima es la ventaja (5,4 millones) de Kristen Bell, de ‘Nobody Wants This’, sobre Uzo Aduba, de ‘The Residence’ y ganadora ya de tres emmys.