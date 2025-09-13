Emmy 2025: The Studio y Severance Lideran con 27 y 23 Nominaciones

Los Ángeles, Estados Unidos.- El estrés laboral en los grandes estudios de Hollywood retratado por la comedia de Apple TV The Studio, y la distopía corporativa de Severance, se perfilan como las dos producciones con más posibilidades de coronar los premios más codiciados de la televisión en la 77ª edición de los Emmy. La Academia de Televisión entregará este domingo sus galardones a lo más destacado de la pequeña pantalla del último año, en una ceremonia que se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles. El evento será transmitido en vivo por CBS a partir de las 17:00 hora local (00:00 GMT del lunes), y también estará disponible en la plataforma de streaming Paramount+.

Algunas producciones llegarán con ventaja a la gala principal, tras haber comenzado a acumular premios en la ceremonia de los Creative Arts Emmy Awards, celebrada el pasado fin de semana para reconocer logros técnicos y categorías especializadas.



The Studio se alzó con nueve galardones, entre ellos el de actor de comedia invitado, entregado a Bryan Cranston, o el de mejor vestuario contemporáneo para una serie. La serie protagonizada y creada por Seth Rogen obtuvo 23 nominaciones este año, y compite con títulos veteranos en la ceremonia como Hacks (Paramount), ganadora del año pasado y que este año suma 14 nominaciones; o The Bear (FX), que parte con 13. En la categoría de mejor serie de comedia, The Studio también se enfrentará la serie de Netflix Nobody Wants this; What We Do in the Shadows (FX); Shrinking (Apple TV+); Only Murders in the Building (Hulu) y Abbot Elementary (ABC). Asimismo, Severance comenzará la noche con siete estatuillas embolsadas, y podría aumentar esa cifra de triunfar en la categoría de mejor serie de drama.

La historia protagonizada por Adam Scott es la serie más nominada de la noche, con un total de 27 candidaturas. Entre sus principales contendientes se encuentran otras producciones que también abordan el estrés laboral, como The Pitt (HBO), Slow Horses (Apple TV+) o The Diplomat (Netflix).

Pascal y Bardem podrían hacer historia