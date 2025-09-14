Carín León llega a Honduras con su "Boca Chueca Tour": precios y cómo conseguir tus boletos

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Estás listo para cantar a todo pulmón los éxitos “Según Quién” y “Primera Cita”? Carín León, el rey de la música regional mexicana, llega a Tegucigalpa, capital de Honduras, con su Boca Chueca Tour 2025.
Este 23 de octubre, el artista se presentará en el Estadio Chochi Sosa, en un espectáculo diseñado para que los fanáticos disfruten de sus temas más populares y "dejar sus penas" en el escenario.
La organización del concierto está a cargo de E3live, empresa especializada en eventos de gran escala, que promete un show con producción de primer nivel y todas las medidas de seguridad.
¿Todavía no tienes tu entrada? ¡Aún estás a tiempo! Puedes adquirirla desde ya en eticket.hn, con varias opciones según la experiencia que desees vivir.
Precios de boletería
Si tu deseo es cantar "Te lo agradezco" cara a cara junto al cantautor mexicano Experiencia BAC L5,371.00, es lo tuyo.
También puedes acompañarlos desde E3 Fans L3,811.00, Silla VIP L2,945.00, Gradería L1,559.00 y Preferencia L1,386.00, pensados para todos los públicos.
Este concierto permitirá a los hondureños disfrutar de la energía única de Carín León, el primer ganador en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, quien se ha convertido en uno de los referentes de la música regional gracias a su estilo auténtico y su conexión con el público.
El Boca Chueca Tour 2025 ha recorrido ya varias ciudades internacionales, consolidando el éxito del artista y su capacidad para ofrecer shows llenos de intensidad y emoción.
Los fanáticos que deseen ser parte de esta experiencia deben asegurar sus boletos cuanto antes a través de la plataforma oficial, y prepararse para una noche inolvidable de música y diversión en Tegucigalpa. ¿Ya tienes todo listo?