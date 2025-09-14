Carín León llega a Honduras con su "Boca Chueca Tour": precios y cómo conseguir tus boletos

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Estás listo para cantar a todo pulmón los éxitos “Según Quién” y “Primera Cita”? Carín León, el rey de la música regional mexicana, llega a Tegucigalpa, capital de Honduras, con su Boca Chueca Tour 2025.

Este 23 de octubre, el artista se presentará en el Estadio Chochi Sosa, en un espectáculo diseñado para que los fanáticos disfruten de sus temas más populares y "dejar sus penas" en el escenario.

La organización del concierto está a cargo de E3live, empresa especializada en eventos de gran escala, que promete un show con producción de primer nivel y todas las medidas de seguridad.

¿Todavía no tienes tu entrada? ¡Aún estás a tiempo! Puedes adquirirla desde ya en eticket.hn, con varias opciones según la experiencia que desees vivir.