Inicia retiro de cables y postes en avenida Cervantes para avanzar con líneas subterráneas

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos para modernizar la infraestructura del centro histórico de Tegucigalpa comenzaron con el retiro de postes antiguos y cableado aéreo en la avenida Cervantes, una intervención que busca preparar el sector para el soterrado de las redes de comunicación.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, ejecuta las labores como parte del proceso de ordenamiento urbano que se realiza en la Avenida Cervantes.
El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, José Miguel Sierra, explicó que el desmontaje de la infraestructura obsoleta permitirá completar la intervención realizada en la avenida Cervantes y avanzar hacia un nuevo modelo de servicios subterráneos.
"Todos esos cables de comunicación van a ir por debajo de la acera. La idea es que cualquier otro proyecto que hagamos en el centro sea así: retirar todo el cableado, quitar los postes y utilizar infraestructura subterránea", afirmó Sierra.
La intervención se realiza luego de la pavimentación de la avenida Cervantes, una obra que había quedado pendiente de concluir debido a la presencia de postes y redes aéreas que impedían avanzar con el ordenamiento final del espacio público.
Las autoridades consideraron que estas acciones permiten liberar áreas destinadas al tránsito peatonal, mejorar la imagen urbana y reducir la contaminación visual generada por la acumulación de cables que durante años permanecieron en el sector.
Los trabajos incluyen el desmontaje de postes antiguos, la eliminación de cables que ya no prestan servicio y la limpieza de la infraestructura aérea instalada en la zona.
"Estamos buscando que el centro histórico tenga una imagen diferente, más limpia y ordenada, donde la infraestructura acompañe la recuperación de estos espacios", manifestó Sierra.
Además, detalló que el soterrado permitirá que las redes de comunicación sean trasladadas bajo las aceras, evitando la colocación de nuevos postes y facilitando el mantenimiento de los servicios.
El retiro de las estructuras también permitirá desarrollar futuras obras de mejoramiento vial y recuperación de espacios públicos sin las limitaciones que representan los postes ubicados en las calles y aceras.
La avenida Cervantes forma parte de las zonas intervenidas por la municipalidad dentro de los planes de revitalización del centro histórico de Tegucigalpa.
Así avanzó la reconstrucción de la avenida Cervantes
En septiembre de 2022 se anunció la reconstrucción integral de la vía, con el objetivo de ampliar espacios para peatones, mejorar la movilidad y recuperar la imagen urbana del casco histórico de Tegucigalpa.
La intervención contempló cerca de 1.3 kilómetros, desde el sector de El Arbolito hasta la terminal de buses de El Hatillo, con cambio de pavimento, renovación de aceras, instalación de ciclovía, jardineras, bolardos y mejoras en los sistemas hidrosanitarios. La inversión anunciada por la AMDC rondó los 130 millones de lempiras.
La obra avanzó en tres fases: La primera etapa fue concluida, mientras la segunda y tercera incluyeron sustitución de la carpeta asfáltica, colocación de nuevas tuberías y preparación del terreno para la instalación del nuevo pavimento.
En diciembre de 2024, la AMDC informó la entrega de la avenida Cervantes renovada, con concreto hidráulico, segmentos de piedra histórica recuperada, nuevas aceras, ciclovía, señalización y elementos urbanos destinados a mejorar la experiencia de peatones y visitantes del centro histórico.
Sin embargo, los trabajos para cables subterráneos no finalizaron y concluyó la administración de Jorge Aldana sin terminar esta etapa que se había anunciado desde el inicio en 2022.