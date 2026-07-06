Inicia retiro de cables y postes en avenida Cervantes para avanzar con líneas subterráneas

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos para modernizar la infraestructura del centro histórico de Tegucigalpa comenzaron con el retiro de postes antiguos y cableado aéreo en la avenida Cervantes, una intervención que busca preparar el sector para el soterrado de las redes de comunicación.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, ejecuta las labores como parte del proceso de ordenamiento urbano que se realiza en la Avenida Cervantes.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, José Miguel Sierra, explicó que el desmontaje de la infraestructura obsoleta permitirá completar la intervención realizada en la avenida Cervantes y avanzar hacia un nuevo modelo de servicios subterráneos.

"Todos esos cables de comunicación van a ir por debajo de la acera. La idea es que cualquier otro proyecto que hagamos en el centro sea así: retirar todo el cableado, quitar los postes y utilizar infraestructura subterránea", afirmó Sierra.

La intervención se realiza luego de la pavimentación de la avenida Cervantes, una obra que había quedado pendiente de concluir debido a la presencia de postes y redes aéreas que impedían avanzar con el ordenamiento final del espacio público.

Las autoridades consideraron que estas acciones permiten liberar áreas destinadas al tránsito peatonal, mejorar la imagen urbana y reducir la contaminación visual generada por la acumulación de cables que durante años permanecieron en el sector.