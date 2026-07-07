Jorge Álvarez toma el mando en Olimpia y lamenta no haber clasificado al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Álvarez afronta una nueva temporada con el reto de asumir un papel todavía más protagónico en Olimpia. Tras las salidas de referentes como Jerry Bengtson, José Mario Pinto y Carlos Pineda, el mediocampista no solo hereda parte del liderazgo dentro del vestuario, sino también la responsabilidad de conducir a un plantel que buscará volver a pelear por todos los títulos. El volante albo destacó que, a diferencia del semestre anterior, el equipo sí pudo completar una pretemporada que considera fundamental para llegar en mejores condiciones al inicio del campeonato. Además, aseguró que el nuevo formato de la Liga Nacional con 12 equipos puede abrir más espacios para los jóvenes, aunque insistió en que el verdadero desafío será responder dentro de la cancha.

Álvarez también habló de su recuperación tras regresar lesionado de la Selección de Honduras, de su deseo de dar el salto al fútbol internacional siguiendo los pasos de sus excompañeros y de la frustración que dejó ver el Mundial desde casa. Con la cinta de capitán y una final de Supercopa en el horizonte, dejó claro que en Olimpia la exigencia sigue siendo la misma: competir y ganar cada torneo que dispute.

Declaraciones de Jorge Álvarez

La preparación para el torneo anterior fue muy corta. ¿Cómo toman esta pretemporada de cara al nuevo campeonato? Sí, la verdad es que este ha sido un buen momento para hacer una pretemporada, algo que el equipo necesitaba. Como mencionas, en el torneo anterior no tuvimos esa oportunidad porque terminamos en enero, nos dieron apenas cinco días de vacaciones y a la semana ya estábamos jugando nuevamente. No hubo tiempo para prepararnos y tampoco lo tomamos como una excusa, pero esa fue la realidad. Ahora hemos tenido varios días de trabajo que han sido muy positivos para todos. Estamos tratando de mejorar cada día, dar el máximo y llegar en las mejores condiciones al inicio del torneo. ¿Cómo estás físicamente y cómo marcha tu recuperación? El técnico Eduardo Espinel manifestó cierta preocupación por tu regreso lesionado tras la Selección. ¿Cómo te sientes y cuánto tiempo más necesitas? Esta semana comenzaré a incorporarme poco a poco al trabajo con el grupo. Lastimosamente regresé lesionado, pero no es la primera vez que un jugador vuelve de la Selección con algún problema físico. Es algo que puede pasar y forma parte de nuestro trabajo. Ahora lo importante es recuperarme bien para estar listo para lo que viene. Voy a aprovechar estos días para trabajar al máximo y llegar en buenas condiciones al torneo. Después de las salidas de José Mario Pinto y Carlos Pineda, ¿también sueñas con tener una oportunidad en el extranjero? ¿Sientes que ese momento para vos también está cerca? Sí, creo que en su momento esa oportunidad llegará, si Dios lo permite. Me pone muy feliz ver a Carlos y a Pinto cumplir ese paso porque en todo trabajo llega un momento en el que se cierra un ciclo y aparecen nuevos retos. Siempre trato de hablar con ellos y me alegra mucho todo lo bueno que les pasa. Venimos juntos desde las reservas, son como hermanos para mí y les tengo un gran cariño. En cuanto a mí, estoy convencido de que esa oportunidad llegará cuando tenga que llegar. Junio y julio han sido meses de mucha reflexión para el fútbol hondureño al ver el Mundial desde afuera. Has vivido procesos importantes con la Selección, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y eliminatorias. ¿Qué reflexión te deja todo esto y qué crees que le falta a Honduras para estar en el Mundial de 2030? Es complicado ver esos partidos sabiendo que estuvimos cerca y que no aprovechamos la oportunidad. Como dices, es un momento para reflexionar y preocuparnos porque todas las selecciones siguen creciendo y lo están demostrando. En el Mundial hemos visto partidos muy parejos. Como jugador, lo que me corresponde es trabajar al máximo, hacer un esfuerzo extra para mejorar tanto en lo físico como en lo táctico y estar preparado para cuando me toque ir a la Selección. Se ha dado un cambio generacional y creo que tenemos un grupo muy bueno, con muchos jóvenes de gran talento que pueden aportar. Además, el nuevo cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo en el poco tiempo que lleva.