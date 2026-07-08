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The Pitt lidera los Emmy 2026 con 25 nominaciones, un récord en HBO Max

The Pitt superó a Hacks y a los estrenos de Apple TV en la carrera por el Emmy 2026, con 25 nominaciones que refuerzan su condición de favorita

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 10:26
The Pitt lidera los Emmy 2026 con 25 nominaciones, un récord en HBO Max

El anuncio se realizó en Los Ángeles y estuvo a cargo de los actores Jeff Hiller y Liza Colón-Zayas.

 Foto: Cortesía | HBO Max

Los Ángeles, Estadios Unidos.- La ficción médica de HBO Max, The Pitt, encabezó este miércoles el listado de nominaciones a los premios Emmy 2026 con un total de 25 candidaturas, la cifra más alta entre todas las series de la temporada.

La producción, ambientada en un servicio de urgencias hospitalarias y protagonizada por Noah Wyle, ya se había impuesto el año pasado en la ceremonia número 77, donde obtuvo el premio a Mejor serie dramática.

Wyle también ganó entonces como Mejor actor, mientras que su compañera Katherine LaNasa se llevó el galardón a Mejor actriz de reparto.

Para esta edición, ambos intérpretes fueron nominados nuevamente, sumándose Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi en la categoría de actriz de reparto en drama, donde el programa ocupó cuatro de los siete puestos disponibles.

"The Pitt" se corona como mejor serie de drama en la premiación de los Emmy

En la rama masculina de reparto, Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell también recibieron menciones. En conjunto, la serie acumuló nueve nominaciones actorales, el triple de las que había obtenido en su primera temporada.

The Pitt competirá por el galardón a mejor serie dramática frente a The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses y Your Friends and Neighbors.

En el terreno de la comedia, Hacks se despide con su temporada final y logró 24 nominaciones, la mayor cantidad registrada para una comedia en una sola edición, según reportó medios internacionales.

Le siguieron dos apuestas nuevas de Apple TV, la comedia de terror Widow's Bay, con 19 candidaturas y una mención a mejor actor para Matthew Rhys, y el drama Pluribus, creación de Vince Gilligan, con 18 nominaciones, entre ellas la de mejor actriz protagónica para Rhea Seehorn.

Noah Wyle le arrebata a Diego Luna el premio a mejor actor masculino en serie drama

La gala de los 78.º Premios Emmy se realizará el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con transmisión de NBC y Peacock.

La conducción estará a cargo de Mariska Hargitay, protagonista de "Law & Order: Unidad de víctimas especiales", quien se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en 15 años.

Listado de nominaciones

Mejor serie dramática

The Gilded Age

The Diplomat

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building”

Shrinking

Margo’s Got Money Troubles

Widow’s Bay”

Mejor miniserie

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, The Diplomat

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, The Gilded Age

Chase Infiniti, The Testaments

Rhea Seehorn, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Keri Russell, The Diplomat

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow, The Comeback

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell, Rooster

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Matthew Rhys, Widow’s Bay

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison janney, The Diplomat

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

Riz Ahmed, Bait

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac, Beef

Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

Claire Danes, The Beast in Me

Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan, Beef

Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook, All Her Fault

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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