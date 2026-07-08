The Pitt lidera los Emmy 2026 con 25 nominaciones, un récord en HBO Max

Los Ángeles, Estadios Unidos.- La ficción médica de HBO Max, The Pitt, encabezó este miércoles el listado de nominaciones a los premios Emmy 2026 con un total de 25 candidaturas, la cifra más alta entre todas las series de la temporada.
La producción, ambientada en un servicio de urgencias hospitalarias y protagonizada por Noah Wyle, ya se había impuesto el año pasado en la ceremonia número 77, donde obtuvo el premio a Mejor serie dramática.
Wyle también ganó entonces como Mejor actor, mientras que su compañera Katherine LaNasa se llevó el galardón a Mejor actriz de reparto.
Para esta edición, ambos intérpretes fueron nominados nuevamente, sumándose Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi en la categoría de actriz de reparto en drama, donde el programa ocupó cuatro de los siete puestos disponibles.
En la rama masculina de reparto, Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell también recibieron menciones. En conjunto, la serie acumuló nueve nominaciones actorales, el triple de las que había obtenido en su primera temporada.
The Pitt competirá por el galardón a mejor serie dramática frente a The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses y Your Friends and Neighbors.
En el terreno de la comedia, Hacks se despide con su temporada final y logró 24 nominaciones, la mayor cantidad registrada para una comedia en una sola edición, según reportó medios internacionales.
Le siguieron dos apuestas nuevas de Apple TV, la comedia de terror Widow's Bay, con 19 candidaturas y una mención a mejor actor para Matthew Rhys, y el drama Pluribus, creación de Vince Gilligan, con 18 nominaciones, entre ellas la de mejor actriz protagónica para Rhea Seehorn.
La gala de los 78.º Premios Emmy se realizará el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con transmisión de NBC y Peacock.
La conducción estará a cargo de Mariska Hargitay, protagonista de "Law & Order: Unidad de víctimas especiales", quien se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en 15 años.
Listado de nominaciones
Mejor serie dramática
The Gilded Age
The Diplomat
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors
Mejor serie de comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building”
Shrinking
Margo’s Got Money Troubles
Widow’s Bay”
Mejor miniserie
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie dramática
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Rufus Sewell, The Diplomat
Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
Carrie Coon, The Gilded Age
Chase Infiniti, The Testaments
Rhea Seehorn, Pluribus
Zendaya, Euphoria
Keri Russell, The Diplomat
Mejor actriz principal en una serie de comedia
Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow, The Comeback
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, The Bear
Jean Smart, Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia
Steve Carell, Rooster
Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murders in the Building
Matthew Rhys, Widow’s Bay
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Patrick Ball, The Pitt
Billy Crudup, The Morning Show
Shawn Hatosy, The Pitt
Gerran Howell, The Pitt
Jack Lowden, Slow Horses
Tom Pelphrey, Task
Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
Taylor Dearden, The Pitt
Fiona Dourif, The Pitt
Allison janney, The Diplomat
Katherine LaNasa, The Pitt
Sepideh Moafi, The Pitt
Julianne Nicholson, Paradise
Karolina Wydra, Pluribus
Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión
Riz Ahmed, Bait
Jason Bateman, Black Rabbit
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac, Beef
Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión
Claire Danes, The Beast in Me
Sally Field, Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan, Beef
Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook, All Her Fault