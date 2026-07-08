The Pitt lidera los Emmy 2026 con 25 nominaciones, un récord en HBO Max

Los Ángeles, Estadios Unidos.- La ficción médica de HBO Max, The Pitt, encabezó este miércoles el listado de nominaciones a los premios Emmy 2026 con un total de 25 candidaturas, la cifra más alta entre todas las series de la temporada.

La producción, ambientada en un servicio de urgencias hospitalarias y protagonizada por Noah Wyle, ya se había impuesto el año pasado en la ceremonia número 77, donde obtuvo el premio a Mejor serie dramática.

Wyle también ganó entonces como Mejor actor, mientras que su compañera Katherine LaNasa se llevó el galardón a Mejor actriz de reparto.

Para esta edición, ambos intérpretes fueron nominados nuevamente, sumándose Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi en la categoría de actriz de reparto en drama, donde el programa ocupó cuatro de los siete puestos disponibles.