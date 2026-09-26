Tomás Zambrano descarta estado de excepción para combatir la inseguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que no se contempla la aplicación del estado de excepción como parte de la estrategia del gobierno de Honduras para combatir la inseguridad en el país y luchar contra las organizaciones criminales. Ante medios de comunicación, el titular del Poder Legislativo aseguró que "no vamos a ocupar el estado de excepción porque es una acción que le suspende garantías al 100% de la población. No es individual". Zambrano expresó que con las determinaciones tomadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y con la nueva ley para combatir el terrorismo, se le podrá hacer frente al crimen organizado.

Cabe recordar que semanas atrás, el presidente de la República, Nasry Asfura, manifestó que se analizaba la aplicación del estado de excepción para algunos municipios del país. En el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), el estado de excepción parcial duró más de mil días (iniciando el 6 de diciembre de 2022 y finalizando el 26 de enero de este año) y fue cuestionado por quejas y violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zambrano fue consultado sobre la protección de derechos humanos bajo estas nuevas disposiciones, a lo que respondió que "estamos con los derechos humanos de las víctimas, de la familia de los que han asesinado, de los que han extorsionado, de la gente a la que han violado, de la gente que se tuvo que desplazar por la violencia. Esos son los derechos humanos que a nosotros nos importan". Por otro lado, dijo que analizan si declarar a más grupos criminales como organizaciones terroristas. Recientemente, fueron declarados como grupos terroristas la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo.

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