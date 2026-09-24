Operativos contra el terrorismo dejan 15 capturas en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- Los operativos ejecutados por las autoridades contra estructuras señaladas como organizaciones terroristas dejaron 15 personas detenidas y dos abatidas en distintos sectores de Honduras, según informó Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad.

De acuerdo con el funcionario, en Tegucigalpa fueron arrestadas 12 personas durante las acciones policiales, en las que también se decomisaron varios medios e instrumentos que, según las autoridades, estarían relacionados con la comisión de delitos.

En San Pedro Sula, Cortés, otras tres personas fueron detenidas y señaladas por las autoridades como miembros de asociaciones terroristas.

Mientras tanto, en Marale, Francisco Morazán, las fuerzas de seguridad detectaron una estructura que, según la información oficial, pertenecería al denominado "Cartel del Diablo".

Durante el operativo desarrollado en ese sector se produjo un enfrentamiento en el que dos personas fueron abatidas, de acuerdo con lo informado por Velásquez.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Noticia en desarrollo...