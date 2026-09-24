Acumulados de hasta 70 y 50 milímetros: Vaguada provocará fuertes lluvias este jueves en estas zonas

Lluvias y chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, se esperan este jueves 24 de septiembre en buena parte de Honduras debido a una vaguada que favorecerá condiciones inestables en el territorio nacional. Los mayores acumulados podrían alcanzar los 70 milímetros en algunas zonas.
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), una vaguada en superficie interactuará con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos.
Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.
El mayor acumulado, de hasta 70 milímetros, se pronostica para el departamento de Intibucá, donde además se esperan lluvias con actividad eléctrica. En Lempira y Copán también se prevén precipitaciones con actividad eléctrica y acumulados de hasta 50 milímetros.
En Choluteca se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 26, con acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros. En Valle, las temperaturas oscilarán entre los 25 y 32 grados, mientras que los acumulados podrían alcanzar los 40 milímetros.
En Santa Bárbara se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 35 milímetros. En Yoro se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 22, con lluvias que podrían dejar acumulados de 40 milímetros.
Para El Paraíso se pronostican temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 19, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Francisco Morazán, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados y se esperan acumulados de lluvia de hasta 40 milímetros.
En Islas de la Bahía se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 25, con acumulados de hasta 40 milímetros. La Paz tendrá temperaturas entre los 21 y 30 grados, con acumulados de 30 milímetros; mientras que en Comayagua se pronostican acumulados de hasta 30 milímetros.
En Olancho se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23, con acumulados de hasta 25 milímetros. En Atlántida se prevén máximas de 29 grados y mínimas de 25, con acumulados de 20 milímetros; mientras que en Colón podrían registrarse lluvias con acumulados de hasta 40 milímetros.
En Gracias a Dios no se pronostican lluvias para este jueves, con temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 26. En Cortés se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 24, con acumulados de hasta 5 milímetros.