Acumulados de hasta 70 y 50 milímetros: Vaguada provocará fuertes lluvias este jueves en estas zonas

En Islas de la Bahía se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 25, con acumulados de hasta 40 milímetros. La Paz tendrá temperaturas entre los 21 y 30 grados, con acumulados de 30 milímetros; mientras que en Comayagua se pronostican acumulados de hasta 30 milímetros.