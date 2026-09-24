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Acumulados de hasta 70 y 50 milímetros: Vaguada provocará fuertes lluvias este jueves en estas zonas

Una vaguada provocará lluvias y chubascos este jueves 24 de septiembre en varios departamentos de Honduras, con acumulados de hasta 70 y de 50 milímetros en algunos departamentos

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 07:56
Acumulados de hasta 70 y 50 milímetros: Vaguada provocará fuertes lluvias este jueves en estas zonas
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Lluvias y chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, se esperan este jueves 24 de septiembre en buena parte de Honduras debido a una vaguada que favorecerá condiciones inestables en el territorio nacional. Los mayores acumulados podrían alcanzar los 70 milímetros en algunas zonas.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), una vaguada en superficie interactuará con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos.
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Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

 Foto: Copeco
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El mayor acumulado, de hasta 70 milímetros, se pronostica para el departamento de Intibucá, donde además se esperan lluvias con actividad eléctrica. En Lempira y Copán también se prevén precipitaciones con actividad eléctrica y acumulados de hasta 50 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En Choluteca se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 26, con acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros. En Valle, las temperaturas oscilarán entre los 25 y 32 grados, mientras que los acumulados podrían alcanzar los 40 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En Santa Bárbara se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 35 milímetros. En Yoro se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 22, con lluvias que podrían dejar acumulados de 40 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Para El Paraíso se pronostican temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 19, con acumulados de hasta 40 milímetros. En Francisco Morazán, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados y se esperan acumulados de lluvia de hasta 40 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En Islas de la Bahía se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 25, con acumulados de hasta 40 milímetros. La Paz tendrá temperaturas entre los 21 y 30 grados, con acumulados de 30 milímetros; mientras que en Comayagua se pronostican acumulados de hasta 30 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En Olancho se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23, con acumulados de hasta 25 milímetros. En Atlántida se prevén máximas de 29 grados y mínimas de 25, con acumulados de 20 milímetros; mientras que en Colón podrían registrarse lluvias con acumulados de hasta 40 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En Gracias a Dios no se pronostican lluvias para este jueves, con temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 26. En Cortés se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 24, con acumulados de hasta 5 milímetros.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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