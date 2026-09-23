Bukele traslada los restos de Francisco Morazán a otro lugar: así es el nuevo mausoleo

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó este 23 de septiembre que los restos de Francisco Morazán serán trasladados a otro lugar donde estará en un mausoleo acorde para el prócer nacional. ¿Dónde y cómo será este mausoleo?
Los restos de Francisco Morazán han permanecido en un cementerio llamado Los Ilustres en San Salvador, sus restos fueron repatriados en el siglo XIX y enterrados en la capital salvadoreña.
En su testamento, Francisco Morazán pidió ser enterrado en El Salvador como muestra de gratitud hacia ese pueblo que le fue fiel. El prócer nacional fue fusilado en Costa Rica el 15 de septiembre de 1842.
Los restos del prócer hondureño ahora estarán a un costado del Palacio Nacional en San Salvador, dentro del nuevo Jardín Centroamérica, informó Nayib Bukele.
"Hemos trasladado los restos de Francisco Morazán a un nuevo mausoleo, construido especialmente para custodiarlos por siempre", precisó el mandatario.
Bukele indicó que la gente podrá visitar este mausoleo desde el 24 de septiembre a las 7:00 de la noche, sirviendo como museo y conmemorando al héroe centroamericano.
Así es por dentro la instalación donde seguirán descansando los restos de Francisco Morazán. Nayib Bukele hizo el anuncio mediante sus redes sociales.
El general Francisco Morazán fue presidente de la República Federal de Centramérica. Nació en Tegucigalpa, Honduras, y fue fusilado en 1842 en San José, Costa Rica, luego de un levantamiento popular. Sus restos fueron trasladados a El Salvador en 1848.
Francisco Morazán era unionista en Centroamérica; buscó mantener a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica como una sola nación.
Bukele mostró una espada, aunque según registros, la espada original que usó el general Francisco Morazán en sus batallas se encuentra en Managua, Nicaragua, en posesión del empresario y descendiente Piero Coen.
En El Salvador existen piezas y reliquias asociadas a Morazán, resguardadas en el patrimonio nacional y exhibidas en espacios como el Palacio Nacional, donde ahora estará el mausoleo.
Este será el ingreso para visitar el mausoleo donde estarán los restos de Morazán, restos que antes se encontraban en un cementerio de San Salvador.