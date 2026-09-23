Hondureña con leucemia clama a Bukele para ser atentida en El Salvador; presidente responde

Una joven hondureña con leucemia pidió auxilio al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que le permitiera ser atendida en un hospital salvadoreño ante la precariedad del sistema de salud hondureño. El mandatario sorprendió y le contestó a la joven.
La joven se llama Mirian Abigaíl Oliva Cáceres y tiene 19 años. Ella es originaria de La Paz y en 2024 fue diagnosticada con cáncer en la sangre conocido como Leucemia Mieloide Aguda.
Ella contó que se trasladó a El Salvador y le informaron que recayó de la enfermedad, se movilizó a El Salvador porque, según ella, en Honduras todos los médicos le dieron malas noticias.
En su cuenta de Facebook escribió: "En mi país no me dan esperanza de vida, y yo si tengo la fuerza de seguir viviendo. Fui al Hospital Nacional Rosales, un bello hospital, su atención es bellísima; pero me dijeron que mientras no tuviera un carnet de residencia de su país no pueden ayudarme".
Y abonó: "Pido su ayuda señor presidente Nayib Bukele, pido de su ayuda, se lo suplico". Ante ello, el mandatario salvadoreño respondió a su publicación de Facebook y le dio buenas noticias.
"Hola Mirian. Me informan que tu caso es sumamente complejo y difícil, pero que sí hay posibilidades de cura. Vamos a hacer todo lo posible para salvarte. Vayan con tu mami al Hospital Rosales, ahí las estarán esperando nuestros mejores médicos. Primero Dios lo logremos. Un abrazo", le contestó Bukele.
Tras el mensaje de Bukele, la joven escribió en sus redes: "Primeramente agradecerle a Dios por sus milagros, por escuchar nuestros llamados, nuestros lamentos, por brindarme esta nueva oportunidad de esperanza de vida..."
Y abonó: "Agradezco inmensamente al señor presidente Nayib Bukele por haberme aceptado en su país y en su hospital, infinitas gracias señor presidente, me deja claro que en su corazón hay una gran bondad".
De esta manera, Nayib Bukele ha tendido la mano una vez más a un hondureño. En la pandemia del Covid-19 se hizo presente y en otros momentos también lo ha hecho.
Oliva terminó diciendo: "Prometo dar todo de mí para volver a vencer esta enfermedad, y volver a Honduras siendo victoriosa de todo esto. Mil gracias a todos, Dios me los bendiga grandemente".