Abatidos a disparos dos presuntos miembros del Cártel del Diablo en enfrentamiento con la Policía

Marale, Honduras.- Dos presuntos miembros del Cártel del Diablo murieron abatidos por varios impactos de bala durante un enfrentamiento con agentes de la Policía en el municipio de Marale, Francisco Morazán.
“Se reporta un enfrentamiento en el municipio de Marale, Francisco Morazán, donde se reporta un enfrentamiento y, según información de equipos en la zona, hay dos personas fallecidas que, según investigaciones, podrían estar relacionadas al Cártel del Diablo”, informaron las autoridades.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que este hecho forma parte de los resultados de la nueva estrategia de seguridad que se ha implementado en el país.
“La primicia es que se está desarrollando una operación en una de las montañas de Marale, en Francisco Morazán, al norte, colindante con Yoro, en la cual se identificó una célula perteneciente al Cártel del Diablo”, explicó Velásquez.
Producto de la operación, “dos criminales” fueron abatidos y las autoridades continúan con la búsqueda de más miembros de esta estructura, confirmó Velásquez.
“Estamos mostrando resultados contundentes de la nueva estrategia de combatir asociaciones terroristas en el país”, dijo Velásquez.
Además, fueron 12 las personas arrestadas en diferentes puntos de la capital y también se aseguraron varios medios e instrumentos presuntamente utilizados para cometer delitos.
En San Pedro Sula también se reportaron tres capturas como parte de los operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad.
Las recientes capturas surgen tras varios operativos, luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara como asociaciones terroristas al Cártel del Diablo, la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.
Posteriormente, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para Combatir el Terrorismo, Maras y Pandillas, la cual endurece las medidas dentro de los centros penitenciarios y otorga nuevas facultades a las autoridades de seguridad.