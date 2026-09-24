Abatidos a disparos dos presuntos miembros del Cártel del Diablo en enfrentamiento con la Policía

Marale, Honduras.- Dos presuntos miembros del Cártel del Diablo murieron abatidos por varios impactos de bala durante un enfrentamiento con agentes de la Policía en el municipio de Marale, Francisco Morazán. “Se reporta un enfrentamiento en el municipio de Marale, Francisco Morazán, donde se reporta un enfrentamiento y, según información de equipos en la zona, hay dos personas fallecidas que, según investigaciones, podrían estar relacionadas al Cártel del Diablo”, informaron las autoridades. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que este hecho forma parte de los resultados de la nueva estrategia de seguridad que se ha implementado en el país.

“La primicia es que se está desarrollando una operación en una de las montañas de Marale, en Francisco Morazán, al norte, colindante con Yoro, en la cual se identificó una célula perteneciente al Cártel del Diablo”, explicó Velásquez. Producto de la operación, “dos criminales” fueron abatidos y las autoridades continúan con la búsqueda de más miembros de esta estructura, confirmó Velásquez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Estamos mostrando resultados contundentes de la nueva estrategia de combatir asociaciones terroristas en el país”, dijo Velásquez. Además, fueron 12 las personas arrestadas en diferentes puntos de la capital y también se aseguraron varios medios e instrumentos presuntamente utilizados para cometer delitos.