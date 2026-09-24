Colonias de “alto riesgo” de Tegucigalpa amanecen intervenidas tras aprobación de nueva ley

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo fuertes operativos de la Policía Nacional y la Policía Militar amanecieron estejueve varias colonias consideradas de “alto riesgo” en Tegucigalpa, tras la aprobación de la Ley Especial para Combatir el Terrorismo, Maras y Pandillas.

La colonia Flor del Campo, la colonia Henry Merriam, la colonia La Pradera, la colonia Las Torres y zonas aledañas amanecieron con presencia policial en sus principales entradas. Durante el operativo, los agentes solicitaban a varios conductores que descendieran de sus vehículos para realizar registros. En otros casos, solicitaban la documentación correspondiente y efectuaban revisiones vehiculares.

“El objetivo es identificar a las personas que andan cometiendo actos ilícitos, personas que puedan transportar drogas, armas y que tengan algo pendiente con la ley. Se meten al sistema todas las identidades que puedan tener alguna orden de captura”, dijo el oficial a cargo. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostuvo: “Estamos en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas, la cual es dirigida técnica y jurídicamente por el Ministerio Público, y el propósito es que son focalizadas en zonas que han sido santuarios de las pandillas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Velásquez aseguró que el objetivo es capturar a diferentes miembros, especialmente de estructuras criminales que fueron declaradas terroristas, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

La Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo, estructuras criminales que operan en diferentes barrios y colonias de Honduras, fueron declaradas terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La nueva ley, según el ministro de Seguridad, les permite realizar operativos en cualquier parte del territorio nacional y de cualquier forma. La Ley Especial para Combatir el Terrorismo, Maras y Pandillas fue aprobada el pasado 22 de septiembre y endurece las medidas tanto dentro de los centros penitenciarios como fuera de ellos. Entre las medidas aprobadas se establece que todo individuo procesado o condenado por pertenecer a maras, pandillas o grupos declarados terroristas será recluido de manera obligatoria e inmediata en módulos de alta o máxima seguridad. Además, se prohíben las visitas conyugales y el contacto físico con sus familiares. Las comunicaciones telefónicas estarán restringidas a una sola llamada de hasta diez minutos al mes hacia números previamente autorizados, la cual será debidamente monitoreada y grabada.