Represa La Concepción recupera 0.11% tras primeras lluvias en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las primeras lluvias que han caido sobre el Distrito Central (DC), dieron un pequeño respiro a las fuentes de agua de la capital, pero la represa La Concepción apenas ha logrado recuperar 0.11 puntos porcentuales de su capacidad. El embalse reportó el fin de semana 24.37% de su capacidad y, pese a las lluvias del sábado y la madrugada del domingo, prácticamente no registró recuperación en los días siguientes. De acuerdo con los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el sábado por la tarde, cuando comenzaron las precipitaciones, La Concepción se encontraba en 24.37%.

Al día siguiente, el porcentaje bajó ligeramente a 24.34%, una variación mínima que mostró que las primeras lluvias todavía no eran suficientes para cambiar la tendencia del embalse. La recuperación comenzó a observarse hasta el martes 22 de septiembre, cuando el principal embalse que abastece la capital pasó a 24.44%. Este miércoles 23 de septiembre, el nivel llegó a 24.48%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, aunque el aumento es pequeño, representa un cambio respecto a los días anteriores, cuando el nivel continuaba descendiendo.

Los Laureles recupera más terreno

El comportamiento de Los Laureles ha sido diferente. El sábado, el embalse se encontraba en 24.73%, mientras que el domingo bajó a 24.53%. Para el lunes comenzó a mostrar una recuperación y alcanzó 25.75%. El martes subió a 26.52% y hoy llegó a 26.90% de su capacidad. Mientras Los Laureles ha recuperado más de dos puntos desde el fin de semana, La Concepción apenas ha avanzado. No obstante, aun con esta recuperación, ambos embalses permanecen en niveles que las autoridades municipales consideran de alto riesgo hídrico. Pero para la población capitalina, cada aumento representa un pequeño alivio en medio de una crisis que ha obligado a ampliar los períodos de distribución de agua. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que el nivel de La Concepción continúa siendo motivo de preocupación porque al bajar del 25% aumentan las dificultades para tratar el agua. “Del 25% hacia abajo nos estamos acercando a esos volúmenes de agua que el nivel de contaminantes que tienen es bastante alto”, explicó. Según Quiñónez, esta situación también está relacionada con la decisión de ampliar el período de distribución de agua hasta 12 días, debido a que actualmente se está utilizando una mayor cantidad del recurso disponible.

El embalse todavía está lejos de un nivel seguro