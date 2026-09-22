Más de 10 ataques de perros pitbull se registran cada año en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El ataque de un pitbull que acabó la vidade su dueño la noche del lunes -21 de septiembre- en la colonia Hato de Enmedio no es un hecho aislado con esta raza canina. Más de 10 ataques de perros de raza pitbull se registran cada año en el Distrito Central, según la organización Casa de Noé (LACADEN), que advierte que algunos de estos casos han dejado víctimas con lesiones graves e incluso personas fallecidas. “Al año se registran como mínimo más de 10 ataques y en la mayoría de estos causando la muerte a sus propietarios”, afirmó Nicol Alfaro, directora de LACADEN. La experta señaló que uno de los factores que han identificado de manera recurrente en estos casos es la tenencia irresponsable de estos animales.

A su criterio, algunos propietarios no cumplen con las condiciones necesarias para garantizar el cuidado y manejo adecuado de sus mascotas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los problemas identificados mencionó la falta de cuidados veterinarios, alimentación adecuada y paseos, además de una limitada educación de los propietarios sobre las características y necesidades específicas de este tipo de perros.

Ataques ocurridos en Hato de Enmedio

El tema ha cobrado relevancia tras el ataque en la colonia Hato de Enmedio. Tras el hecho, las autoridades municipales acudieron al lugar y trasladaron al animal a un refugio, donde permanecerá bajo observación para descartar que esté infectado con rabia. Alfaro lamentó lo ocurrido y recordó otro caso registrado años atrás en la misma colonia, donde la periodista Ana Laura fue atacada por un pitbull. De acuerdo con Alfaro, la víctima tuvo que someterse a múltiples cirugías debido a las lesiones provocadas por el ataque. El caso, explicó, no llegó a concretarse en el ámbito penal, aunque sí se desarrolló un proceso administrativo. En ese proceso, los propietarios tuvieron que asumir los gastos derivados de las lesiones y las cirugías a las que fue sometida la afectada. Alfaro también recordó que han conocido casos en los que niños han estado en riesgo debido a ataques de perros, e incluso mencionó situaciones en las que menores han perdido la vida.

LACADEN pide regular la tenencia