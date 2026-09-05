“Me derribaron”: hombre relata cómo sobrevivió al ataque de tres pitbulls en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un hombre de 66 años, identificado como César Alberto Chávez Vargas, sobrevivió al ataque de tres perros de raza pitbull cuando regresaba a su vivienda en la colonia Vistas de Satuyé, sector este de La Ceiba, Atlántida.
El incidente se registró cerca de las 9:00 de la noche del viernes 04 de septiembre, cuando Chávez se dirigía a su casa y fue sorprendido por los tres animales, que se aproximaron de forma repentina y, aunque inicialmente parecían inofensivos, poco después se abalanzaron contra él.
“Se me fueron encima los tres de un solo, me derribaron. Y mientras yo me dedicaba a atacar a uno de ellos, los otros dos estaban haciéndome trizas por todos lados”, manifestó el afectado en HCH.
Durante el ataque, los animales le causaron varias lesiones en las piernas, una mano, la pantorrilla y el rostro. Chávez explicó que logró enfrentarse a uno de los animales, lo que finalmente permitió que los otros dos se alejaran.
Pese a la gravedad del asunto, el hombre logró sobrevivir y fue intervenido en el Hospital General Atlántida, donde permanece en recuperación.
Otros ataques
De acuerdo con su relato, los tres perros también atacaron a otras dos personas, entre ellas un joven que resultó con una lesión de gravedad en una de sus manos y una mujer que también fue víctima de los animales.
Chávez manifestó que hasta el momento desconoce quién es el propietario de los tres perros, por lo que instó a la persona responsable de los animales a asumir las consecuencias derivadas del incidente.
“Sería bueno que se apersonara a las personas del patronato para que, con testigos y con documentación, hagamos un compromiso para resarcir los daños efectuados por sus animalitos. Si él tiene justicia en su corazón, sabrá presentarse para resarcir los daños, de lo contrario, vamos a proceder legalmente”, sentenció.