“Me derribaron”: hombre relata cómo sobrevivió al ataque de tres pitbulls en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un hombre de 66 años, identificado como César Alberto Chávez Vargas, sobrevivió al ataque de tres perros de raza pitbull cuando regresaba a su vivienda en la colonia Vistas de Satuyé, sector este de La Ceiba, Atlántida.

El incidente se registró cerca de las 9:00 de la noche del viernes 04 de septiembre, cuando Chávez se dirigía a su casa y fue sorprendido por los tres animales, que se aproximaron de forma repentina y, aunque inicialmente parecían inofensivos, poco después se abalanzaron contra él.

“Se me fueron encima los tres de un solo, me derribaron. Y mientras yo me dedicaba a atacar a uno de ellos, los otros dos estaban haciéndome trizas por todos lados”, manifestó el afectado en HCH.