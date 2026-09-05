Capturan a “El Chele”, señalado por matar a policía; ofrecían 300 mil lempiras

Comayagua, Honduras.- La Policía Nacional capturó a Ángel Noé Acosta Andara, conocido con el alias de “El Chele”, señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados de Honduras y quien era requerido por su presunta participación en el homicidio de un agente policial ocurrido en Comayagua.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Acosta Andara estaría relacionado con la muerte del agente Cristian Javier Chaver Domínguez, de 26 años, quien pertenecía a la entonces Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre de 2023 en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagua, donde el agente participaba junto a otros elementos policiales en labores de inteligencia e investigación relacionadas con una estructura dedicada a la distribución de drogas.
Según la versión policial, durante un registro al sospechoso, este habría sacado un arma de fuego y disparado repentinamente contra el agente, causándole la muerte, para posteriormente escapar del lugar mientras realizaba más disparos en dirección a los demás policías.
Como reconocimiento a su trayectoria, Cristian Javier Chaver Domínguez recibió de manera póstuma el rango de Clase I Póstumo.
Gran recompensa
Tras el crimen, las autoridades incorporaron a “El Chele” en la lista de personas más buscadas de Honduras y ofrecieron una recompensa de 300 mil lempiras a cambio de información que permitiera dar con su paradero.
La Policía Nacional informó que Acosta Andara fue detenido la noche del viernes 04 de septiembre en Comayagua y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por su presunta responsabilidad en la muerte del agente, aunque no detalló las circunstancias específicas que permitieron concretar su captura ni si esta estuvo relacionada con información proporcionada por ciudadanos de la zona.
Su captura representa el cierre de una búsqueda que se extendió durante casi tres años desde el asesinato del agente policial en Comayagua.