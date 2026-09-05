Capturan a “El Chele”, señalado por matar a policía; ofrecían 300 mil lempiras

Comayagua, Honduras.- La Policía Nacional capturó a Ángel Noé Acosta Andara, conocido con el alias de “El Chele”, señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados de Honduras y quien era requerido por su presunta participación en el homicidio de un agente policial ocurrido en Comayagua.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Acosta Andara estaría relacionado con la muerte del agente Cristian Javier Chaver Domínguez, de 26 años, quien pertenecía a la entonces Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre de 2023 en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagua, donde el agente participaba junto a otros elementos policiales en labores de inteligencia e investigación relacionadas con una estructura dedicada a la distribución de drogas.