Capturan a supuesto pandillero cuando vendía piezas de una motocicleta robada

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que pretendía realizar la entrega de las piezas de una motocicleta robada, que había vendido mediante la aplicación Marketplace, un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado en la capital.

La aprehensión del supuesto delincuente se produjo en el bulevar del Norte, en Comayagüela, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad.

Se trata de un menor de 17 años de edad, quien era conocido dentro de esa estructura criminal con el alias de “El Gordo”; originario de la capital.