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Capturan a supuesto pandillero cuando vendía piezas de una motocicleta robada

El supuesto integrante de la Pandilla 18, conocido como "El Gordo", vendía las piezas por la aplicación Marketplace y las entregaba en el bulevar en Comayagüela

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 16:59
Capturan a supuesto pandillero cuando vendía piezas de una motocicleta robada

El jovencito conocido con el seudónimo de "El Gordo", al ser capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que pretendía realizar la entrega de las piezas de una motocicleta robada, que había vendido mediante la aplicación Marketplace, un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado en la capital.

La aprehensión del supuesto delincuente se produjo en el bulevar del Norte, en Comayagüela, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad.

Se trata de un menor de 17 años de edad, quien era conocido dentro de esa estructura criminal con el alias de “El Gordo”; originario de la capital.

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Durante la intervención, los elementos policiales le decomisaron varias piezas de la motocicleta, entre ellas el motor, cuyo número de serie fue ingresado al sistema de verificación correspondiente, constatándose que la unidad contaba con reporte de robo, hecho delictivo registrado en el presente año.

Las piezas que el detenido estaba a punto de vender en el bulevar del Norte, entre ellas, el motor de la motociceleta robada.

Las piezas que el detenido estaba a punto de vender en el bulevar del Norte, entre ellas, el motor de la motociceleta robada.

 (Foto: Cortesía/El Heraldo)

Actuar criminal

Las investigaciones establecen que el menor comercializaba las piezas de las motocicletas que la Pandilla 18 roba en la capital y, posteriormente, se comunicaba con los compradores para entregárselas en varios puntos de la ciudad.

Según el expediente investigativo, el detenido operaba junto a otros miembros de la pandilla, quienes, haciendo uso de armas de fuego, despojan a sus víctimas de sus vehículos automotores para luego desmantelarlos y comercializar sus piezas a través de plataformas digitales, entre ellas Marketplace.

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Entre tanto, el adolescente fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para continuar con el procedimiento legal correspondiente y que responda por la infracción penal de encubrimiento de vehículo automotor robado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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