Capturan a supuesto pandillero cuando vendía piezas de una motocicleta robada

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que pretendía realizar la entrega de las piezas de una motocicleta robada, que había vendido mediante la aplicación Marketplace, un presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado en la capital.
La aprehensión del supuesto delincuente se produjo en el bulevar del Norte, en Comayagüela, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad.
Se trata de un menor de 17 años de edad, quien era conocido dentro de esa estructura criminal con el alias de “El Gordo”; originario de la capital.
Durante la intervención, los elementos policiales le decomisaron varias piezas de la motocicleta, entre ellas el motor, cuyo número de serie fue ingresado al sistema de verificación correspondiente, constatándose que la unidad contaba con reporte de robo, hecho delictivo registrado en el presente año.
Actuar criminal
Las investigaciones establecen que el menor comercializaba las piezas de las motocicletas que la Pandilla 18 roba en la capital y, posteriormente, se comunicaba con los compradores para entregárselas en varios puntos de la ciudad.
Según el expediente investigativo, el detenido operaba junto a otros miembros de la pandilla, quienes, haciendo uso de armas de fuego, despojan a sus víctimas de sus vehículos automotores para luego desmantelarlos y comercializar sus piezas a través de plataformas digitales, entre ellas Marketplace.
Entre tanto, el adolescente fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para continuar con el procedimiento legal correspondiente y que responda por la infracción penal de encubrimiento de vehículo automotor robado.