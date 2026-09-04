Tabla de posiciones de LaLiga española: Real Madrid se complica y Barcelona podría aprovechar

El conjunto madrileño se jugaba el liderato desde ya de la primera división del balompié español ante el FC Barcelona que comanda el alemán Hansi Flick.

Sevilla, España. - Comenzó la cuarta jornada de LaLiga española con el juego entre el Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Real Madrid de José Mourinho en la cancha del estadio Benito Villamarín.

El partido que abrió esta nueva jornada fue entre los 'Verdiblancos' contra los 'Merengues', donde los locales querían seguir escalando en la tabla por lo que complicaron a los de la capital española.

Al final los de Pellegrini lograron imponerse en su casa con solitario gol del irlandés Troy Parrott para escalar en la tabla y ponerse como terceros e igualar al Real Madrid y Barcelona con nueve puntos.

Ahora el liderato podría quedar servido para los catalanes si ganan en su visita al Valencia este domingo, se ser así llegarían a 12 puntos y quedaría como líderes solitarios.