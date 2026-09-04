¿Hay un vehículo abandonado en su colonia? Así puede reportarlo en la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó el retiro de vehículos abandonados y en condición de chatarra que permanecen en calles, avenidas y otros espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela.
Los trabajos forman parte de una estrategia de ordenamiento de los espacios públicos, luego de que las autoridades identificaran vehículos abandonados en diferentes sectores de la capital.
Sin embargo, el alcalde Juan Diego Zelaya hizo un llamado a los capitalinos para que colaboren con reportes de vehículos que obstaculizan la calle en diferentes puntos de la capital.
“Si usted tiene un carro chatarra en su colonia, barrio o en alguna vía que esté obstruyendo el tráfico puede reportarlo o denunciarlo a través de AMDC en tus manos, por WhatsApp”, indicó Zelaya.
Para realizar el reporte, los ciudadanos deben tomar una fotografía del vehículo, enviar la ubicación exacta y proporcionar la información mediante el número de WhatsApp 8942-4892, habilitado para recibir este tipo de denuncias.
“Solo debe tomarle una fotografía, enviar la ubicación y realizar el reporte mediante el número de WhatsApp que se muestra, para que nuestros equipos puedan identificar el lugar y atender la denuncia”, explicó el alcalde.
Las autoridades municipales han intervenido distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela y han señalado que continuarán desplazándose a las zonas donde existan denuncias o vehículos previamente notificados.
Los propietarios que no retiren voluntariamente los automóviles después de recibir la notificación pueden enfrentar el decomiso. La Policía Municipal informó que el procedimiento contempla costos por multa, traslado mediante grúa y permanencia del vehículo en los predios municipales.
Con el programa “Fuera Chatarra”, la Alcaldía pretende recuperar espacios utilizados indebidamente y mejorar las condiciones de circulación, mientras solicita a los habitantes del Distrito Central convertirse en parte activa del proceso mediante sus reportes.
Y es que desde hace más de 15 días la Policía Municipal comenzó de comisar vehiculos para despejar las vías de automóviles que permanecen estacionados durante largos períodos y que dificultan el paso vehicular y peatonal. En la actualidad llevan 114 carros que fueron llevados en grúa en los diferetes planteles de la comuna.