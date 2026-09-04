¿Hay un vehículo abandonado en su colonia? Así puede reportarlo en la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intensificó el retiro de vehículos abandonados y en condición de chatarra que permanecen en calles, avenidas y otros espacios públicos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Los trabajos forman parte de una estrategia de ordenamiento de los espacios públicos, luego de que las autoridades identificaran vehículos abandonados en diferentes sectores de la capital.

Sin embargo, el alcalde Juan Diego Zelaya hizo un llamado a los capitalinos para que colaboren con reportes de vehículos que obstaculizan la calle en diferentes puntos de la capital.

“Si usted tiene un carro chatarra en su colonia, barrio o en alguna vía que esté obstruyendo el tráfico puede reportarlo o denunciarlo a través de AMDC en tus manos, por WhatsApp”, indicó Zelaya.

Para realizar el reporte, los ciudadanos deben tomar una fotografía del vehículo, enviar la ubicación exacta y proporcionar la información mediante el número de WhatsApp 8942-4892, habilitado para recibir este tipo de denuncias.

“Solo debe tomarle una fotografía, enviar la ubicación y realizar el reporte mediante el número de WhatsApp que se muestra, para que nuestros equipos puedan identificar el lugar y atender la denuncia”, explicó el alcalde.