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Belleza y coordinación: así se preparan las palillonas del Técnico Honduras

Desde ya, las estudiantes invitan a los capitalinos a acompañar el recorrido y disfrutar de las presentaciones que preparan los centros educativos

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 13:00
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Con disciplina y varias horas de ensayo, las palillonas del Instituto Técnico Honduras se preparan para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre, una fecha en la que buscarán representar a su institución ante el público capitalino.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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La preparación de las estudiantes comenzó aproximadamente tres meses antes de la esperada presentación. Durante este período, las jóvenes han dedicado sus sábados a perfeccionar los movimientos y la coordinación que mostrarán durante el recorrido patrio. Conozca a las bellas señoritas a continuación:

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Loany Dariela Alonzo Álvarez tiene 19 años y estudia bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Yelsi Michelle Mairena Martínez tiene 15 años y estudia en décimo grado de bachillerato técnico profesional en Mecánica Industrial.

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Claudia Issamar Bejarano Calderas estudia en doceavo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 17 años.

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Andrea Julissa Sánchez Villeda estudia en noveno grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 15 años.

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Paula Sofía Medina Sánchez estudia en onceavo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 16 años.

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Nahomi Esmeralda Gunera Doblado tiene 17 años y cursa el onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática.

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Bella Isabella Suazo Osorio tiene 17 años y está en último año de bachillerato técnico profesional en Electrónica. Es la capitana del cuadro de palillonas.

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Scarleth Isabella Velásquez Coello tiene 17 años y está en último año de bachillerato técnico profesional en Electricidad.

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Emelyn Nicolle Elvir Borjas tiene 17 años y cursa el doceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática.

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Fabiola Gissel Bustillo Martínez está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática y tiene 16 años.

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Astrid Jackeline Corrales Álvarez estudia en décimo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 15 años.

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Yorleni Estefanía Meza Rivera está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en la carrera de Mecánica Automotriz y tiene 16 años.

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Ashley Yovana Merlo Robles tiene 17 años y cursa el último año de bachillerato técnico profesional en la carrera de Mecánica Industrial.

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El Instituto Técnico Honduras es una de las instituciones que genera expectativa entre quienes siguen los desfiles patrios en Tegucigalpa. Las palillonas aseguran que trabajan para estar a la altura de esa expectativa y ofrecer una presentación que no decepcione.

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