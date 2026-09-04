Belleza y coordinación: así se preparan las palillonas del Técnico Honduras

Con disciplina y varias horas de ensayo, las palillonas del Instituto Técnico Honduras se preparan para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre, una fecha en la que buscarán representar a su institución ante el público capitalino.
La preparación de las estudiantes comenzó aproximadamente tres meses antes de la esperada presentación. Durante este período, las jóvenes han dedicado sus sábados a perfeccionar los movimientos y la coordinación que mostrarán durante el recorrido patrio. Conozca a las bellas señoritas a continuación:
Loany Dariela Alonzo Álvarez tiene 19 años y estudia bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Yelsi Michelle Mairena Martínez tiene 15 años y estudia en décimo grado de bachillerato técnico profesional en Mecánica Industrial.
Claudia Issamar Bejarano Calderas estudia en doceavo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 17 años.
Andrea Julissa Sánchez Villeda estudia en noveno grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 15 años.
Paula Sofía Medina Sánchez estudia en onceavo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 16 años.
Nahomi Esmeralda Gunera Doblado tiene 17 años y cursa el onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática.
Bella Isabella Suazo Osorio tiene 17 años y está en último año de bachillerato técnico profesional en Electrónica. Es la capitana del cuadro de palillonas.
Scarleth Isabella Velásquez Coello tiene 17 años y está en último año de bachillerato técnico profesional en Electricidad.
Emelyn Nicolle Elvir Borjas tiene 17 años y cursa el doceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática.
Fabiola Gissel Bustillo Martínez está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en Informática y tiene 16 años.
Astrid Jackeline Corrales Álvarez estudia en décimo grado de la carrera de Refrigeración y Aire condicionado y tiene 15 años.
Yorleni Estefanía Meza Rivera está en onceavo grado de bachillerato técnico profesional en la carrera de Mecánica Automotriz y tiene 16 años.
Ashley Yovana Merlo Robles tiene 17 años y cursa el último año de bachillerato técnico profesional en la carrera de Mecánica Industrial.
El Instituto Técnico Honduras es una de las instituciones que genera expectativa entre quienes siguen los desfiles patrios en Tegucigalpa. Las palillonas aseguran que trabajan para estar a la altura de esa expectativa y ofrecer una presentación que no decepcione.