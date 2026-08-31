Operativo retiro de chatarra llega a la Centroamérica Oeste y otras colonias de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Vehículos abandonados y en condición de chatarra comenzaron a ser retirados de la vía pública en la colonia Centroamérica Oeste, luego de que sus propietarios no atendieran las notificaciones emitidas por las autoridades municipales. El operativo se realizó después de que venciera el plazo de 48 horas otorgado a los propietarios para retirar voluntariamente los automóviles. La Policía Municipal, el Departamento Municipal de Justicia y la Policía Nacional participaron en el retiro mediante grúas. Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, explicó que los propietarios deberán asumir los costos derivados del decomiso.

“Con la multa que se paga no creo que los vuelvan a dejar en la vía pública. Son 3,000 lempiras del multa, más 800 de grúa y 100 lempiras diarios de parqueo", afirmó Esperanza. La autoridad indicó que el retiro de estos vehículos constituye una medida aplicada después de que los propietarios no respondieran al primer llamado. “Este es el recurso extremo que tenemos y lo que deseamos es que las personas los puedan remover de forma voluntaria”, explicó.

El plazo ahora será de 72 horas

Esperanza señaló que, para dar más tiempo a los propietarios de retirar los vehículos antes de que sean decomisados, el plazo fue ampliado de 48 a 72 horas. El operativo también se extendió este lunes a la colonia Tiloarque, donde las autoridades retiraron vehículos en malas condiciones que permanecían en la vía pública pese a las notificaciones emitidas. La intervención forma parte de los operativos que la Policía Municipal desarrolla en distintos sectores de la capital para retirar automóviles abandonados que ocupan espacios públicos.