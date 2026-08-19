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¿Cómo usar el nuevo asistente de WhatsApp de la Alcaldía del Distrito Central?

La herramienta fue presentada como parte de AMDC+IA, una unidad que busca incorporar inteligencia artificial en gestiones municipales

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 17:22
¿Cómo usar el nuevo asistente de WhatsApp de la Alcaldía del Distrito Central?

Los usuarios pueden utilizar el asistente para reportar diferentes incidencias urbanas, entre ellas: Baches, fugas de agua, obstrucciones en drenajes y problemas de señalización.

 Foto: Pinterest

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes del Distrito Central ya pueden utilizar un nuevo servicio de atención municipal mediante WhatsApp para reportar problemas en la ciudad y consultar información sobre algunos servicios.

Se trata de MDC en tus Manos, un asistente basado en inteligencia artificial que funciona a través del número +504 8942-4892.

La herramienta fue presentada como parte de AMDC+IA, una unidad que busca incorporar inteligencia artificial, análisis de datos y automatización en distintos procesos municipales.

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Pero, ¿qué puede hacer actualmente el asistente y cómo pueden utilizarlo los capitalinos?

¿Cómo acceder a MDC en tus Manos?

El servicio funciona directamente desde WhatsApp. Para utilizarlo, el usuario debe guardar el número +504 8942-4892 entre sus contactos y abrir una conversación.

Una vez dentro del chat, puede escribir o enviar un mensaje de voz con su consulta.

El sistema está disponible inicialmente para realizar reportes y consultas relacionadas con algunos servicios municipales.

Los usuarios pueden utilizar el asistente para reportar diferentes incidencias urbanas, entre ellas: Baches, fugas de agua, obstrucciones en drenajes y problemas de señalización.

En su primera etapa, el asistente también permite consultar información relacionada con servicios que afectan directamente la rutina de los capitalinos.

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Entre las opciones disponibles están: Horario del agua correspondiente a la colonia, rutas y horarios del tren de aseo.

De acuerdo con la información proporcionada, el sistema clasifica el reporte y lo canaliza hacia la dependencia municipal correspondiente para su atención y seguimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la herramienta continuará incorporando nuevas funciones, entre ellas consultas relacionadas con el pago de impuestos y otras gestiones municipales.

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Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

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