¿Cómo usar el nuevo asistente de WhatsApp de la Alcaldía del Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes del Distrito Central ya pueden utilizar un nuevo servicio de atención municipal mediante WhatsApp para reportar problemas en la ciudad y consultar información sobre algunos servicios. Se trata de MDC en tus Manos, un asistente basado en inteligencia artificial que funciona a través del número +504 8942-4892. La herramienta fue presentada como parte de AMDC+IA, una unidad que busca incorporar inteligencia artificial, análisis de datos y automatización en distintos procesos municipales.

Pero, ¿qué puede hacer actualmente el asistente y cómo pueden utilizarlo los capitalinos?

¿Cómo acceder a MDC en tus Manos?

El servicio funciona directamente desde WhatsApp. Para utilizarlo, el usuario debe guardar el número +504 8942-4892 entre sus contactos y abrir una conversación. Una vez dentro del chat, puede escribir o enviar un mensaje de voz con su consulta. El sistema está disponible inicialmente para realizar reportes y consultas relacionadas con algunos servicios municipales. Los usuarios pueden utilizar el asistente para reportar diferentes incidencias urbanas, entre ellas: Baches, fugas de agua, obstrucciones en drenajes y problemas de señalización. En su primera etapa, el asistente también permite consultar información relacionada con servicios que afectan directamente la rutina de los capitalinos.