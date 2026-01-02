2026: La IA avanza a paso gigante e internet se prepara para una nueva era

Madrid, España.- La inteligencia artificial continúa avanzando a pasos agigantados y 2026 será el año en el que esta tecnología pase de ser una herramienta capaz de asistir a quien la utiliza a liderar sistemas autónomos capaces de tomar el control operativo en muchos procesos y de ejecutar tareas críticas sin que medie una intervención humana directa. Empieza además un ejercicio marcado por los expertos como el año en el que se van a sentar las bases de una nueva era de internet, con la llegada de la web 4.0, una web más inteligente, intuitiva y predictiva gracias precisamente a la inteligencia artificial y al cada vez más evolucionado procesamiento del lenguaje natural, que van a permitir interacciones hiperpersonalizadas y que promete fusionar el entorno físico con el virtual para crear entornos más inmersivos.

Son las predicciones tecnológicas en las que coinciden algunas de las principales empresas tecnológicas y especializadas en ciberseguridad, que auguran además una evolución del cibercrimen debido precisamente a la convergencia de una inteligencia artificial cada vez más avanzada con una automatización masiva que va a dar paso a ataques capaces de operar con una velocidad, a una escala y con una sofisticación y una autonomía sin precedentes. La multinacional Trend Micro, especializada en ciberseguridad, habla de un modelo delictivo "completamente autónomo" y de cómo 2026 va a marcar un punto de inflexión decisivo en la evolución de la ciberdelincuencia, que se puede llegar a convertir en una 'industria' plenamente automatizada y en la que los 'agentes' de inteligencia artificial descubrirán, explotarán y monetizarán vulnerabilidades sin necesidad de intervención humana.

Fraudes y suplantaciones

Y es precisamente en esos 'agentes' de inteligencia artificial ('IA agentic') en los que muchas empresas están poniendo el foco, ante la creciente capacidad que tienen de gestionar presupuestos, de optimizar líneas de producción, de tomar decisiones logísticas o de ejecutar múltiples tareas sin que medie la intervención humana directa, y la compañía Check Point ha alertado del riesgo de esa autonomía sin supervisión y de la importancia de contar con "guardaraíles" y de asegurar la trazabilidad completa de todas las decisiones automatizadas. Esta empresa ha fijado sus predicciones para 2026 y ha anticipado que el año estará marcado precisamente por esa autonomía de la IA, por llegada de la web 4.0, por el avance de la computación cuántica y por la transformación y la generalización del riesgo digital en prácticamente todos los sectores.

Sus responsables han alertado de cómo el fraude conversacional y la suplantación de identidad ('deepfakes') mediante voz, vídeo o chats impulsados por la inteligencia artificial pueden alcanzar niveles nunca vistos, y de cómo mensajes falsificados que suplantan identidades de un cargo superior pueden abrir la puerta a pagos o a accesos privilegiados. Varias de estas empresas han señalado entre las tendencias tecnológicas para el próximo año a la web 4.0, basadas en la inteligencia artificial y en una comprensión mucho más profunda del lenguaje escrito o hablado del usuario, al que podrán sugerir restaurantes a partir de su ubicación y de sus hábitos, monitorear su salud para ajustar de una forma automática el tratamiento, o gestionar el tráfico de una ciudad en tiempo real.



Fusión del entorno físico con el mundo digital