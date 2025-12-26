CES 2026: Samsung presentará su nueva línea de electrodomésticos con IA

Tegucigalpa, Honduras.-Su nueva línea de electrodomésticos con tecnología de IA, diseñados para mejorar la vida del hogar, será la apuesta de Samsung Electronics Co., Ltd. en CES 2026, que se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El gigante tecnológico anunció este día que su próxima presentación en el Consumer Electronics Show (CES), destacará una serie de mejoras en la vida del hogar que combinan la atención personalizada impulsada por IA y un potente rendimiento respaldado por hardware. Samsung está potenciando su línea de electrodomésticos inteligentes Bespoke AI con un cuidado de la ropa más inteligente, un control de temperatura intuitivo y experiencias de limpieza más convenientes, todo diseñado para adaptarse al estilo de vida de los usuarios mediante una sinergia perfecta entre sus dispositivos.

Entre las innovaciones destacadas que estarán en la feria tecnológica está la versión mejorada de Bespoke AI AirDresser, Bespoke AI Laundry Combo, aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro y el robot aspirador emblemático Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. "Este año, para mejorar la experiencia de vida, presentamos nuestro Air Dresser, Laundry Combo y aire acondicionado WindFree mejorados, desarrollados integrando valiosos comentarios de los clientes", dijo Jeong Seung Moon, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe del Equipo de I+D para Digital Appliances (DA) Business de Samsung. El ejecutivo explicó que "a través de nuestra innovación continua, estamos mejorando la forma en que los usuarios interactúan con sus electrodomésticos a diario". Las últimas innovaciones de Samsung que le apuestan a la vida conectada mediante IA, en el CES 2026, estarán en la sala de exposición de Samsung ubicada dentro del Wynn Las Vegas.

Bespoke AI Laundry Combo

Tras su debut en 2024, la Bespoke AI Laundry Combo 2026 se lanza con actualizaciones que acortan los ciclos de lavado y secado y mejoran el rendimiento del secado. El ciclo Super Speed aprovecha un Spray de Alta Velocidad que mejora la penetración del detergente y el aclarado para permitir un lavado rápido y eficiente, mientras que el nuevo Booster Heat Exchanger (intercambiador de calor) incorporado ofrece un rendimiento de secado mejorado.

La combinación mejorada también cuenta con Auto Open Door, que no solo abre la puerta automáticamente, sino que también activa la circulación de aire interna después de los ciclos de solo lavado para evitar que la ropa restante desarrolle un olor a humedad. También utiliza múltiples sensores para optimizar el rendimiento de cada carga. Detecta el peso para determinar la cantidad adecuada de agua y detergente, identifica cinco tipos de tejidos y monitorea los niveles de suciedad en tiempo real. Y tiene incorporado un filtro de pelusa ancho con un diseño de un solo toque que facilita la limpieza.



Bespoke AI AirDresser

Tres años después de su predecesor, Bespoke AI AirDresser mejorado de Samsung regresa con un rendimiento mejorado y mayor comodidad. Cuenta con un sistema mejorado para ayudar a suavizar las arrugas de forma rápida y sin esfuerzo en las mañanas ocupadas. También un sistema que mantiene eficazmente la frescura de la ropa al infundir calor a alta temperatura profundamente en la tela, lo que reduce el 99,9% de ciertos virus y bacterias y el 99% de malos olores. Y el modelo cuenta con un programa de secado inteligente que ajusta el tiempo de secado para adaptarse a cargas pequeñas, medianas o grandes. Esto garantiza un secado óptimo, evitando el secado excesivo o insuficiente y protegiendo la calidad de la tela. Una característica destacada es su sinergia con Bespoke AI Laundry Combo. El Auto Cycle Link recomienda un ciclo de secado adecuado en Air Dresser una vez finalizado el ciclo de lavado.

El aire acondicionado