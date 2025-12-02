  1. Inicio
Para Sam Altman no es una opción, el ChatGPT debe ser el mejor del sector

Ante los avances de Google con Gemini y las inversiones de otras compañías que ascienden a miles de millones de dólares para el desarrollo de la IA, OpenAI aumenta la presión para las mejoras de su chatbot

  • 02 de diciembre de 2025 a las 13:40
El desarrollo de la IA va a pasos acelerados, y las compañías del sector luchan por liderar esa carrera.

 Foto: Shutterstock

Nueva York, Estados Unidos.- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, informó a sus empleados el lunes que la compañía declaraba un "código rojo" para mejorar la calidad de ChatGPT, según un memorando interno al que tuvo acceso The Wall Street Journal y The Information.

Esto se produce cuando aumenta la presión por parte de los competidores, como Google y Anthropic, que han reducido su ventaja en el mercado de la inteligencia artificial (IA).

Sentir el futuro... cuando la Inteligencia Artificial aprende a percibir el mundo

Según la prensa especializada, a Altman le preocupa especialmente Google, que el mes pasado lanzó una nueva versión de su modelo de IA Gemini que superó a OpenAI en las pruebas comparativas del sector e impulsó las acciones del gigante de las búsquedas.

En el memorando Altman afirmó que la compañía retrasará iniciativas como anuncios, agentes de compras y salud, y un asistente personal, Pulse, para centrarse en mejorar ChatGPT.

Las mejoras de su chatbot se centran en funciones como: mayor velocidad y fiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas.

Se realizará una llamada diaria a los encargados de mejorar el chatbot, según el memorando, y Altman alentó las transferencias temporales de equipos para acelerar el desarrollo.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
