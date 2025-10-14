OpenAI permitirá "contenido erótico" en ChatGPT a partir de diciembre de 2025

Nueva York, Estados Unidos.- Sam Altman anunció este martes que su compañía, OpenAI , permitirá a partir de diciembre de este año "contenido erótico" para los usuarios de ChatGPT que verifiquen su edad en la plataforma.

"En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de 'tratar a los usuarios adultos como adultos', permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados", escribió en su cuenta de X el director ejecutivo de la empresa.

No es la primera compañía de inteligencia artificial (IA) que ofrece este tipo de servicios. XAI, de Elon Musk, ya lanzó chatbots de IA -que aparecen como modelos de anime en la aplicación Grok- con los que se puede "coquetear".

A principios de este mes, OpenAI insinuó que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones para adultos en ChatGPT después de implementar la verificación de edad y los controles adecuados.