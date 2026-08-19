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Gobierno dice que 768 mil personas ya han sido censadas; hacen llamado a demás hondureños a hacerlo

El gobierno de Nasry Asfura pidió a la población hondureña abrir las puertas de sus hogares para actualizar el censo

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 16:40
Gobierno dice que 768 mil personas ya han sido censadas; hacen llamado a demás hondureños a hacerlo

Desde el gobierno afirmaron que los datos sirven para actualizar los datos del país y generar una estrategia para buscar soluciones.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura informó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está avanzando con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2026 en los 18 departamentos del país.

Pese al rechazo de algunos sectores, el Poder Ejecutivo precisó que, hasta este 19 de agosto, alrededor de 768 mil personas han sido censadas.

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Además, más de 397 mil viviendas han sido visitadas por los equipos desplegados en comunidades, barrios y colonias de todo el territorio nacional.

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez; la gerente de Censos y Encuestas del INE, Irma Alvarado; y el subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE, Wilmer Banegas, informaron sobre los avances en el censo.

"Queremos llegar a sus hogares con el objetivo de visitarles y que abran sus puertas al 18 Censo Nacional de Población y séptimo de Vivienda en los distintos departamentos del país, no solamente queremos contar cuántos somos, queremos hacer una radiografía exacta donde estamos cada uno de nosotros y donde estamos ubicados”, explicó Irma Alvarado.

Desde el gobierno afirmaron que el personal que hace el censo está debidamente identificado.

Desde el gobierno afirmaron que el personal que hace el censo está debidamente identificado.

(Foto: Cortesía gobierno)

Agregó que esta iniciativa cuenta con un operativo de campo y con “cencistas debidamente identificados con chalecos, gorras y carnet”, para identificar aquellos sectores vulnerables del país.

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Llamado

El gobierno informó que, después de 13 años sin contar con información actualizada, la administración de Nasry Asfura impulsa el proceso para conocer cuántos hondureños hay en suelo nacional y cuáles son las principales necesidades de las familias en materia de vivienda, agua, energía eléctrica, saneamiento y otros servicios.

"Esta iniciativa del Ejecutivo ha generado más de 14 mil empleos directos e indirectos. Los resultados permitirán al Gobierno orientar con mayor precisión la inversión pública, los programas sociales y las soluciones destinadas a cada municipio", detalló en un comunicado el Ejecutivo.

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Añadieron: "Para brindar seguridad y confianza a las familias, todos los censistas utilizan chaleco, gorra institucional y un carné oficial con código QR, que puede ser escaneado para comprobar inmediatamente su identidad. El ingreso del personal a las viviendas es voluntario".

Según precisó el INE, la información es recopilada mediante tabletas electrónicas, cartografía digital y georreferenciación en tiempo real.

"El Censo 2026 cuenta con el respaldo metodológico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), fortaleciendo la transparencia y la calidad técnica del proceso. El INE exhorta a la ciudadanía a verificar la identificación de los censistas y participar con confianza en este esfuerzo nacional", sentenció el Instituto Nacional de Estadística.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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