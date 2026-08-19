Gobierno dice que 768 mil personas ya han sido censadas; hacen llamado a demás hondureños a hacerlo

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura informó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) está avanzando con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2026 en los 18 departamentos del país. Pese al rechazo de algunos sectores, el Poder Ejecutivo precisó que, hasta este 19 de agosto, alrededor de 768 mil personas han sido censadas.

Además, más de 397 mil viviendas han sido visitadas por los equipos desplegados en comunidades, barrios y colonias de todo el territorio nacional. Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Comunicación y Estrategia, Héctor Ordóñez; la gerente de Censos y Encuestas del INE, Irma Alvarado; y el subgerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE, Wilmer Banegas, informaron sobre los avances en el censo. "Queremos llegar a sus hogares con el objetivo de visitarles y que abran sus puertas al 18 Censo Nacional de Población y séptimo de Vivienda en los distintos departamentos del país, no solamente queremos contar cuántos somos, queremos hacer una radiografía exacta donde estamos cada uno de nosotros y donde estamos ubicados”, explicó Irma Alvarado.

Agregó que esta iniciativa cuenta con un operativo de campo y con “cencistas debidamente identificados con chalecos, gorras y carnet”, para identificar aquellos sectores vulnerables del país.

Llamado

El gobierno informó que, después de 13 años sin contar con información actualizada, la administración de Nasry Asfura impulsa el proceso para conocer cuántos hondureños hay en suelo nacional y cuáles son las principales necesidades de las familias en materia de vivienda, agua, energía eléctrica, saneamiento y otros servicios. "Esta iniciativa del Ejecutivo ha generado más de 14 mil empleos directos e indirectos. Los resultados permitirán al Gobierno orientar con mayor precisión la inversión pública, los programas sociales y las soluciones destinadas a cada municipio", detalló en un comunicado el Ejecutivo.