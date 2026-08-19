Pastor Roy Santos no dijo que quienes no participen en el censo del INE son enemigos de Dios

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que afirman que Roy Santos, pastor y miembro de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), supuestamente afirmó que las personas que no participen en el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda son consideradas enemigas de Dios y del gobierno de Nasry Asfura. Sin embargo, es falso. No existe evidencia de que Roy Santos haya realizado esa afirmación. Las búsquedas en medios de comunicación, la web y sus redes sociales oficiales no encontraron ningún video, entrevista o publicación en la que pronunciara la frase atribuida. Además, el propio pastor desmintió públicamente la cita en su cuenta oficial de Facebook. “Apóstol Roy Santos, el día de ayer en su prédica dominical, afirmó que el que no participe en el censo es enemigo de Dios y del gobierno de Asfura”, dice textualmente una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 17 de agosto de 2026.

Roy Santos es un pastor evangélico hondureño conocido por su participación en el debate político nacional. En años recientes también ha estado vinculado a controversias públicas. En 2022 fue acusado por el delito de incitación a la discriminación tras emitir comentarios despectivos contra pueblos indígenas durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Posteriormente, el 1 de noviembre de 2022, un juez dictó sobreseimiento definitivo a su favor. No obstante, en noviembre de 2023, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo que había favorecido a Santos y ordenó que se le dictara auto de formal procesamiento. Sin embargo, el proceso continúa abierto y está a la espera de una resolución. Por su parte, el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda comenzó formalmente el lunes 10 de agosto de 2026, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Estadística (INE). El levantamiento se realiza 13 años después del último censo oficial, efectuado en 2013. Según datos proporcionados por Wilmer Banegas, gerente de Estadísticas Sociales del INE, durante la primera semana del censo fueron registradas más de 689 mil personas y se visitaron unas 250 mil viviendas. Por otra parte, la desinformación ha marcado el desarrollo del proceso censal desde sus primeros días. EH Verifica ya desmintió varias narrativas falsas que comenzaron a circular desde el inicio del levantamiento, el 10 de agosto de 2026.

Cita falsa

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron ningún video, entrevista o declaración pública en la que Roy Santos afirmara que las personas que no participen en el censo son consideradas enemigas de Dios. Se realizaron además pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales de Santos en X y Facebook no encontró publicaciones, videos o declaraciones que respalden la cita que circula en redes sociales. La misma revisión permitió localizar una publicación realizada en su perfil oficial de Facebook el 18 de agosto de 2026, en la que Santos desmintió haber pronunciado la frase que se le atribuye.