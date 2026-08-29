La imagen de Florinda Meza con una supuesta denuncia contra Milagro Flores es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que adjunta una imagen en la que la actriz mexicana Florinda Meza aparece sosteniendo un documento que dice textualmente: “Demanda por daños y perjuicios contra Milagros Flores”. Sin embargo, es falso: la imagen es un montaje. Una búsqueda inversa permitió localizar la fotografía original publicada por Florinda Meza en abril de 2026, en la que aparece en la misma posición y con la misma vestimenta, pero sin sostener ningún documento. “El uso de personajes relacionados con Florinda Meza podría traerle problemas legales a Milagro Flores, ya que supuestamente su equipo estaría evaluando una demanda que podría alcanzar entre 25 y 50 mil dólares; además, se habla de la posible llegada de abogados mexicanos a Honduras para abordar el tema directamente con Milagro”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de agosto de 2026.

Imagen manipulada

La publicación viral adjunta una imagen de Florinda Meza sosteniendo un documento que dice textualmente: “Demanda por daños y perjuicios contra Milagros Flores”. Sin embargo, el documento fue añadido digitalmente a una fotografía original de la actriz mexicana. Una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar una publicación de Meza en Instagram en la que aparece la misma imagen utilizada en el contenido viral. La publicación original fue compartida el 29 de abril de 2026 y la fotografía utilizada para crear el montaje se encuentra en la segunda imagen de una secuencia de fotografías.

Al comparar ambas versiones, se observa que el documento fue añadido digitalmente sobre la fotografía original. En la publicación auténtica, Meza no sostiene ningún escrito relacionado con una demanda ni menciona a la presentadora hondureña.