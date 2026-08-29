Jeaustin Campos renuncia como técnico del Real España por falta de pagos

San Pedro Sula, Cortés.- Real España se quedó sin entrenador. Jeaustin Campos ya es historia en la institución aurinegra luego de confirmarse que puso la renuncia y se despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
El estratega costarricense y su asistente Hugo Viegas presentaron su dimisión con efecto inmediato, y uno de los grandes motivos se debe a la crisis financiera que atraviesa el club catedrático.
Cabe mencionar que Campos no estuvo presente en el entrenamiento que realizó el primer equipo este viernes de cara al encuentro del domingo contra Choloma por la quinta fecha del Apertura 2026. Jorge 'Pitbull' Claros, preparador físico de las reservas, dirigió la práctica.
El detonante principal ha sido una deuda económica de aproximadamente cuatro meses de sueldo hacia él y sus asistentes.
La tensión aumentó considerablemente luego de que el equipo cancelara entrenamientos debido a que los fisioterapeutas y utileros tampoco se presentaron por falta de pagos.
"Un saludo a todos, queremos comunicarles que el día de hoy, como cuerpo técnico, hemos decidido finalizar nuestra relación laboral con el Club Real España. Ha sido difícil por el cariño, el respeto y la admiración que le tenemos a la institución, los jugadores (mención especial por su compromiso y entrega), así como los demás compañeros", anunció el costarricense.
De esta manera, Jeaustin Campos se va de Real España sin pena ni gloria, ya que en dos años y medio en el cargo no logró levantar títulos.
Entre los aspectos más destacados es que mantuvo al equipo en la pelea de los primeros puestos de la Liga Nacional y logró liderazgos temporales en las vueltas regulares de los torneos.
La noticia llega en un momento donde la entidad aurinegra acaba de lanzar su nueva aplicación oficial llamada 'Nación Real España' para conectar de manera digital con su afición. Desde ahí se podrá comprar boletos para los partidos y contiente calendario de juegos, noticias actualizadas y clips exclusivos. También cuenta con opciones para hacerte miembro del club, realizar donaciones, tienda y streaming en vivo.