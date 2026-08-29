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Asesinan con unas tijeras a un sastre de 75 años en su casa en Teupasenti

Moreno Murillo era conocido en la zona por dedicarse durante años al oficio de la sastrería. Además, formaba parte de un reconocido grupo de marimba de Teupasenti

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 07:42
Asesinan con unas tijeras a un sastre de 75 años en su casa en Teupasenti

Juan Moreno Murillo, de 75 años, era muy querido en la zona.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.-Un sastre fue asesinado de manera violenta dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Guanacaste del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Juan Moreno Murillo, de 75 años, quien habría sido atacada en reiteradas ocasiones con unas tijeras, de acuerdo con la información preliminar sobre el crimen.

Moreno Murillo era conocido en la zona por dedicarse durante años al oficio de la sastrería. Además, formaba parte de un reconocido grupo de marimba de Teupasenti.

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El hecho ocurrió dentro de la vivienda de la víctima, donde las autoridades realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Las hipótesis preliminares apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un robo. Sin embargo, esta línea de investigación deberá ser confirmada conforme avancen las indagaciones.

Durante las primeras investigaciones, las autoridades identificaron que una jovencita salió de la vivienda de Moreno Murillo a la hora en que ocurrió el crimen, gracias a las cámaras de seguridad que había en la casa.

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Debido a esta circunstancia, la joven es considerada preliminarmente como la principal sospechosa del asesinato, mientras los investigadores trabajan para determinar su posible participación en el hecho.

Las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer el móvil del crimen y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda del adulto mayor.

El caso permanece bajo investigación y serán las diligencias de las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades correspondientes por la muerte de Juan Moreno Murillo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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