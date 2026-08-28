Junior Padilla aparece en el último suspiro y le da el triunfo a Juticalpa FC ante UPNFM

Ambos equipos llegaron a este compromiso con una necesidad urgente de sumar las tres unidades debido a su complicado arranque en el campeonato, pero finalmente fue el conjunto canechero el que rompió la mala racha en los últimos minutos del encuentro.

Olancho, Honduras.- Juticalpa y Lobos UPNFM abrieron esta noche la jornada 5 del Apertura 2026 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas que finalizó con el 1-0 a favor de los locales. Un partido con escasas acciones de peligro, en el que intervino el FVS y que parecía terminaba sin goles.

La primera parte se caracterizó por la cautela de las dos escuadras, reflejando su necesidad de evitar errores debido al mal inicio en Liga Nacional.

Ni Juticalpa, ante su público, ni UPN lograron generar jugadas colectivas con profundidad o remates directos que pusieran en peligro real a los guardametas. El trámite se tornó cortado debido a imprecisiones en los pases y faltas recurrentes en el centro del campo.

Para el segundo tiempo se hizo presente el FVS. El defensor del Juticalpa, Jorge Velásquez, fue a disputar un balón contra Eliú López dentro de su área y el jugador de la UPN cayó al suelo pidiendo la pena máxima en el 62'

El cuerpo técnico del cuadro local pidió la revisión de la jugada porque consideraba que no había falta y el árbitro Selvin Brown fue a revisarla. Tras valorarla por alrededor de tres minutos, porque la imagen de la presunta infracción no estaba clara, finalmente decidió que no era penal y amonestó a López por intentar engañarlo.

Luego, la visita lo intentó con un cabezazo de Daniel Carter Bodden que atrapó sin problemas Enrique Facussé en el 77'. Más tarde, Rodríguez remató desde fuera del área y nuevamente el arquero canechero respondió.

Cuando todo apuntaba el primer empate sin goles del torneo, apareció la ley del ex: Júnior Padilla le dio la victoria al equipo olanchano en el 88'.

Un tiro de esquina de Cristian Sacaza fue conectado de un cabezazo por Padilla tras aprovechar la terrible salida del arquero Alex Güity. Un tanto que celebraron por todo lo alto los aficionados que acudieron al recinto y con el que rompieron la maldición en este arranque.

De esta manera, Juticalpa firmó su primer triunfo en el Apertura 2026 y sale del sótano para subirse al décimo puesto con los tres puntos en el bolsillo.