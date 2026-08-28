Un hondureño lidera: Los 10 deportistas centroamericanos que más ganan, según Forbes

La revista Forbes en su versión Centroamérica publicó el listado de los 10 deportistas que más ganan. De manera sorpresiva, Forbes ubicó a un hondureño en el primer lugar.
1. Mauricio Dubón: Su último contrato por un año está valuado en 6.1 millones de dólares. Debutó en la MLB en 2019. A sus 32 años ha jugado para los Cerveceros de Milwaukee, los Gigantes de San Francisco y los Astros de Houston.
2. Edmundo Sosa, beisbolista panameño: Para la temporada 2026 firmó un contrato por 4.4 millones de dólares. El canalero debutó en 2018 con los Cardinals, de San Luis, y fue traspasado en 2022 a Filadelfia. Sus percepciones subieron al menos 3 millones de dólares entre 2024 y 2026.
3. Michael Amir Murillo, jugador de fútbol panameño: El valor estimado de sus ingresos anuales es de entre 3 millones y 3.5 millones de dólares. Lateral derecho en el Besiktas de la Superliga de Turquía. La tasación actual del jugador de 30 años, lo coloca en el número 37 de los jugadores más valiosas de la Superliga turca, y el número uno entre los futbolistas panameños.
4. Keylor Navas, jugador costarricense: Se calcula que actualmente percibe ingresos anuales por alrededor de 2.5 millones de dólares. Arquero de los Pumas, México. Es uno de los centroamericanos que mejores ingresos ha reportado en su carrera. El portero de 39 años y 1.85 metros de altura ha jugado en el Saprissa (Costa Rica), en el Albacete (España), en Levante (España), el Real Madrid (España) y el Paris Saint-Germain (Francia).
5. José Caballero, beisbolista panameño: Se calcula que su contrato anual es por 2 millones de dólares. Infielder en los New York Yankees, MLB. Debutó en la MLB el 15 de abril de 2023 con los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay. Fue transferido a los Yankees en julio de 2025.
6. Jonathan Loáisiga, beibolista de Nicaragua: Su salario para la temporada 2026 es de 1.5 millones de dólares. Lanzador de los Arizona Diamondbacks, MLB. Desde su debut en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York, en 2018, el lanzador de 31 años cuenta en sus estadísticas 233 juegos, 120 carreras impulsadas y 261 hits.
7. Manfred Ugalde, jugador costarricense: Sus ingresos anuales se calculan sobre una base salarial de 1.1 millones de dólares. Delantero del FC Spartak, Moscú. El jugador de 24 años alinea con el Spartak desde 2024, luego de una transferencia desde el FC Twente, que se ha calculado en 15 millones de euros.
8. Marcelo Arévalo, tenista de El Salvador: Sus ingresos en 2025 se contabilizaron en más de 1.4 millones de dólares; este año suma más de 470,000 dólares. Circuito Profesional ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El Chelo Arévalo es número 10 de la ATP, en la categoría de Dobles. Sus ganancias varían por torneo, en función del rendimiento. En 2025 tuvo una muy buena temporada en la modalidad de Dobles junto al croata Mate Pavić, ganando tres prestigiosos títulos: Indian Wells, el Miami Open y el Abierto de Roma.
9. Alonso Martínez, jugador de fútbol de Costa Rica: Tiene un salario fijo de 850,000 dólares al año, y se calcula un valor de contrato aproximado por 1.4 millones de dólares. Delantero del New York City FC, MLS. En enero de 2025, el atacante de 27 años firmó una extensión de contrato con el New York City FC a 2027, con opción a prorrogarlo a 2029.
10. Adalberto Carrasquilla, jugador de Panamá: Su sueldo anual se estima en 1.4 millones de dólares. Centrocampista de Pumas, UNAM, México. Convocado al Mundial 2026, donde no vio minutos. El canalero de 27 años debutó con los Pumas, el 19 de enero de 2024.
En su artículo, Forbes hizo el siguiente apunte: Cuando ha sido posible, los cálculos de las percepciones se basan en datos públicos o en estimaciones de: ATP Tour, MLS, Club Universidad Nacional, New York City Fotball Club, Spotrac.com, fichajes.com y futbolcentroamerica.com.