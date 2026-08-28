Un hondureño lidera: Los 10 deportistas centroamericanos que más ganan, según Forbes

8. Marcelo Arévalo, tenista de El Salvador: Sus ingresos en 2025 se contabilizaron en más de 1.4 millones de dólares; este año suma más de 470,000 dólares. Circuito Profesional ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El Chelo Arévalo es número 10 de la ATP, en la categoría de Dobles. Sus ganancias varían por torneo, en función del rendimiento. En 2025 tuvo una muy buena temporada en la modalidad de Dobles junto al croata Mate Pavić, ganando tres prestigiosos títulos: Indian Wells, el Miami Open y el Abierto de Roma.