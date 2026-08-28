Roberto Lagos no dijo que el dólar llegará a costar 30 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones con una cita atribuida al presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, en la que supuestamente afirma que el dólar llegará a costar 30 lempiras y pide a los hondureños no alarmarse. Sin embargo, es falso. No hay evidencia de que Lagos haya dicho que el dólar alcanzará los 30 lempiras ni que haya llamado a la población a mantener la calma ante ese supuesto incremento al 28 de agosto de 2026. Además, en declaraciones recientes, el presidente del BCH afirmó que la moneda estadounidense llegaría a los 27 lempiras antes de finalizar 2026, no a 30 lempiras. “El dólar llegará a 30, pero no se alarmen”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de agosto de 2026.

La cita comenzó a difundirse luego de que el precio de venta del dólar estadounidense superara por primera vez la barrera de los 27 lempiras en Honduras, como informó EL HERALDO. De acuerdo con el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Honduras para este viernes 28 de agosto de 2026, el precio de venta de la moneda estadounidense es de 27.0010 lempiras, mientras que el de compra se sitúa en 26.8667 lempiras. La depreciación del lempira encarece, en términos de moneda nacional, los bienes y servicios adquiridos en dólares, entre ellos, productos importados, materias primas y algunas obligaciones financieras.

No hay evidencia

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron registros de la cita textual atribuida al presidente del BCH, Roberto Lagos, en la que supuestamente afirma que el dólar llegará a 30 lempiras. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales del BCH en ( X , Facebook , Instagram ) tampoco encontró comunicados, publicaciones o declaraciones en las que se anunciara que la moneda estadounidense alcanzará ese valor. Asimismo, un rastreo en la cuenta personal de Roberto Lagos en X no encontró videos, audios ni publicaciones en las que el funcionario haya realizado esa afirmación. Una pesquisa en Google con las palabras clave “Roberto Lagos + aumento + dólar” permitió localizar una entrevista del 27 de agosto de 2026, en la que Lagos se refirió al comportamiento de la moneda estadounidense y señaló que alcanzaría los 27 lempiras durante 2026. A partir del minuto 2:35 de la secuencia, Lagos afirmó: “En 2026 el dólar llegará a 27 lempiras. Estamos próximos”.

Además, EL HERALDO publicó el 27 de agosto de 2026 un reporte sobre esas declaraciones, en el que consignó que Lagos anticipó que el dólar llegaría a los 27 lempiras antes de finalizar el año.

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