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Video de Bukele sobre “dictadura” en Honduras es de 2018, no de 2026

La grabación difundida en redes sociales es auténtica, pero está fuera de contexto temporal: Bukele dio esas declaraciones en una entrevista con CNN en julio de 2018, años antes de convertirse en presidente de El Salvador

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 17:03
Video de Bukele sobre “dictadura” en Honduras es de 2018, no de 2026

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 26 de agosto de 2026.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, afirma que en Honduras hay una “dictadura” y que hubo fraude electoral en perjuicio del excandidato presidencial Salvador Nasralla.

La grabación corresponde a una entrevista que Fernando del Rincón, periodista de CNN, realizó a Bukele para el programa Conclusiones.

Sin embargo, es engañoso presentar el video como una declaración reciente. Aunque Bukele sí pronunció esas palabras durante la entrevista, la grabación corresponde a julio de 2018, cuando todavía no era presidente de El Salvador.

“Nayib Bukele habla de la dictadura en Honduras”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok que ha sido compartida más de 300 veces desde el 25 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 26 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 26 de agosto de 2026.

 (Imagen: TikTok)

La desinformación fue amplificada por Nasralla.

Video antiguo

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video que circula actualmente, permitió localizar la entrevista completa de Fernando del Rincón a Nayib Bukele, publicada en el canal de YouTube del político salvadoreño en julio de 2018.

A partir del minuto 11:10 se escucha el mismo fragmento que ahora circula en TikTok. Bukele sí pronunció las declaraciones incluidas en la publicación viral. Sin embargo, la grabación corresponde a julio de 2018 y no a una intervención reciente.

La búsqueda también permitió localizar publicaciones anteriores en Facebook, TikTok y Facebook en las que aparece la misma grabación. Estos registros evidencian que el video circulaba en internet años antes de agosto de 2026.

Por lo tanto, el video en el que Nayib Bukele afirma que en Honduras había una “dictadura” es auténtico, pero se difunde fuera de su contexto temporal: corresponde a una entrevista de julio de 2018 y no a declaraciones realizadas en agosto de 2026.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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