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Habría sido abusada y brutalmente golpeada por su pareja: crimen de Samira Galdámez en Copán

Samira Galdámez era una joven de 21 años que murió tras una golpiza presuntamente propinada por su pareja en Nueva Arcadia, Copán. El sospechoso ya fue capturado

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 12:42
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Samira Yolibeth Galdámez Roque era una joven de tan solo 21 años, con toda una vida por delante, pero perdió la vida supuestamente a manos de un hombre. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: Redes sociales
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Los hechos ocurrieron en Nueva Arcadia, Copán. La joven permaneció hospitalizada durante varios días, presuntamente en estado de coma debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Redes sociales
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Samira estuvo ingresada en el Hospital de Occidente. Su familia señala a su pareja como el presunto responsable de la agresión. Sin embargo, en redes sociales también circula la versión de que la joven había terminado su relación con él hacía aproximadamente tres meses.

 Foto: Redes sociales
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Tras confirmarse la muerte de la joven, su madre denunció que el hombre que golpeó a Samira también habría abusado sexualmente de ella.

 Foto: Redes sociales
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Eduardo Lanza Lozano, jefe de la Jefatura Regional N.° 2 Valle de Sula, informó que la golpiza contra la joven ocurrió aproximadamente hace dos semanas en San Luz, Nueva Arcadia, Copán.

 Foto: Cortesía
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Lanza Lozano también confirmó que, gracias a trabajos de inteligencia, durante la mañana se logró capturar al sospechoso del crimen.

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Luego de que la joven fuera trasladada a un centro asistencial, el supuesto responsable habría huido. Hasta el momento se desconoce su identidad, pero las autoridades ya confirmaron su captura.

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En redes sociales, usuarios lamentaron el crimen de la joven de 21 años: “Qué pesar de Samira, tan tranquila que era la muchacha; duele ver esto. Ojalá hagan su trabajo los policías como debe ser”.

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Las autoridades del Ministerio Público deberán investigar el hecho. Otro de los comentarios señala: “Justicia para Sami. No más feminicidio. Que al agresor le caiga todo el peso de la ley”.

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Hasta el momento no hay detalles de cómo se dio la pelea entre Samira y su supuesta pareja. La joven permaneció interna varios días.

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